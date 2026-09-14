Генпрокурор оприлюднив підозру директору НАБУ Кривоносу

За версією генпрокурора, Кривонос у 2008 році міг вдатися до підроблення офіційних документів

У документі йдеться про можливе підроблення офіційних документів у 2008 році

Генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив текст підозри директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. Документ містить понад 30 сторінок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію Кравченка.

За версією генпрокурора, Кривонос у 2008 році міг вдатися до підроблення офіційних документів. Йдеться про можливе кримінальне правопорушення, передбачене частинами 2 та 3 статті 358 Кримінального кодексу України.

Кравченко опублікував сам текст підозри у своїх соцмережах. У документі викладено обставини, які, за версією сторони обвинувачення, стали підставою для кримінального провадження щодо директора НАБУ.

Публікація підозри стала продовженням конфлікту між генеральною прокуратурою та керівництвом антикорупційних органів. Раніше Кравченко заявив, що підписав підозру Кривоносу.

Генпрокурор пов’язує це провадження з операцією «Карфаген». За його словами, під час цієї операції НАБУ і САП нібито отримали доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо своїх працівників.

На тлі конфлікту президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути питання про звільнення Кравченка з посади генерального прокурора.

Сам Кравченко 14 вересня виїхав за межі України. Він підтвердив факт перебування за кордоном і заявив, що перебуває у службовому відрядженні, під час якого має провести зустрічі з міжнародними партнерами.

До слова, Національне антикорупційне бюро України відповіло на заяви генерального прокурора Руслана Кравченка щодо підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та нібито пропозицій гарантій недоторканності. Бюро заявило, що Кривоносу офіційно не вручали підозру.

Зауважимо, що генеральний прокурор Руслан Кравченко наразі перебуває у закордонному відрядженні.

Як повідомлялося, 15 вересня Верховна Рада проголосує за відставку генпрокурора Руслана Кравченка.