Короткочасні дощі, місцями грози: прогноз погоди на 24 червня

У низці областей опадів не передбачається

24 червня у низці областей очікуються короткочасні дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, місцями грози, у більшості західних, вночі і північних областей та на крайньому півдні країни без опадів.

Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с. Нижче додаємо інтерактивну карту, яка показує поточні пориви вітру у вашому регіоні.

Температура повітря вночі коливатиметься від 13° до 18° тепла. Вдень сягатиме 21-26° тепла. На півдні та сході країни вночі 17-22°, вдень 28-33°

На Київщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, по області місцями гроза. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме 13-18° тепла вночі та 21-26° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла вночі та близько 23-25° тепла вдень.