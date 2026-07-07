На Київ і область насувається негода: оголошено перший рівень небезпеки

На Київщині та в Києві оголошено жовтий рівень небезпеки через сильний вітер

Через сильний вітер можливі ускладнення в роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також труднощі для руху транспорту

На Київщині та в Києві оголошено жовтий рівень небезпеки через сильний вітер. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, пише «Главком».

У найближчу годину та до кінця доби 7 липня в Києві й Київській області очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с. У зв'язку з цим синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Через сильний вітер можливі ускладнення в роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також труднощі для руху транспорту.

Мешканців закликають бути обережними: не перебувати поблизу дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач, а також за можливості не залишати автомобілі під деревами.

До слова, в Україні протягом тижня очікується помірно тепла, переважно хмарна погода з періодичними дощами та грозами. Температурні показники будуть комфортними: вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21...+28 °C, а вночі опускатимуться до +10...+16 °C. На початку тижня в західних регіонах удень можливі короткочасні опади, шквали до 15-20 м/с, а температура повітря поступово знижуватиметься.