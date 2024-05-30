Дощі, грози та шквали: погода на 30 травня

На сході синоптики передбачають короткочасні дощі, а на заході, півночі й у центрі – дощі з грозами

Температура буде коливатися від +20 на заході та півдні до +30 на сході

Погода в Україні у четвер, 30 травня, буде хмарною з проясненнями по всій території країні. Також майже в усіх регіонах очікуються дощі. Опади оминуть лише південно-східні регіони. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

На сході синоптики передбачають короткочасні дощі, а на заході, півночі й у центрі – дощі з грозами.

На Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі буде сухо. Вітер по Україні очікується переважно південно-східний, від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря у західних регіонах вдень прогнозується від +20 до +22 градусів, уночі стовпчики термометрів показуватимуть від +10 до +15.

На півночі й у центрі вдень буде від +22 до +25, вночі від +14 до +12. У східних регіонах вдень синоптики прогнозують від +25 до +29 градусів, уночі буде від +13 до +18.

На Одещині й Миколаївщині вдень буде від +20 до +24, а на Херсонщині й у Криму від +23 до +25 градусів.

У Київській області у четвер буде хмарно з проясненнями, прогнозують короткочасний дощ і грозу. Температура вночі від +12 до +17, вдень буде від +20 до +25 градусів; у Києві вночі до +16, вдень від +22 до +24 градусів.

До слова, наприкінці травня Україну накриє пил з пустельних регіонів Центральної Азії. Він очікується в Україні 28-29 травня, що спричинить хмарність, погіршення видимості та можливі «брудні» дощі. Про це повідомив керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.