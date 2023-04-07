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Дощі та грози на Вербну неділю: прогноз погоди на вихідні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Дощі та грози на Вербну неділю: прогноз погоди на вихідні
Потепління прийде в Україну лише 14-15 квітня
фото: glavcom.ua

За прогнозами, найближчими вихідними в Україні очікуються дощі та подекуди мокрий сніг

Найближчої суботи та у Вербну неділю в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко.

За її даними, у Карпатах та навкологірських регіонах очікується мокрий сніг, лише в неділю в східних областях та в Криму опадів не очікується.

«В зоні діяльності атмосферних фронтів, які принесуть нам дощі, можливі перші грози – не лякайтеся!» – попередила синоптик.

Дощі та грози на Вербну неділю: прогноз погоди на вихідні фото 1

Температура повітря поки що істотно не мінятиметься. Протягом дня найхолодніше на заході, найтепліше на сході. У більшості областей України очікується +9...+14 градусів, на сході та в прилеглих до сходу областях +12...+17 градусів.

«У західній частині все ніяк холод не вдається виштовхати, 8-9 квітня передбачається +6…+11 градусів (вночі навіть ще затримуються невеликі «мінуси»)», – наголосила Діденко.

У Києві в суботу та на Вербну неділю – періодичні дощі. Максимальна температура повітря близько +10 градусів. Стабільніше, впевненіше потепління прийде в столицю 14-15 квітня.

Нагадаємо, що 7 квітня світова спільнота святкує Всесвітній день здоров'я. Православні віряни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. За повір’ям, як пройде Благовіщення – так пройде і весь рік.

До слова, сьогодні 130 річницю з дня народження святкує геній українського театру Василь Василько. «Главком» зібрав цікаві факти про життя митця. 

Теги: Наталка Діденко прогноз погоди

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