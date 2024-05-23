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Ворог поцілів по залізничній інфраструктурі Харківщини: є влучання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог поцілів по залізничній інфраструктурі Харківщини: є влучання
У Харкові внаслідок удару РФ є загиблі і поранені
фото: Олексій Мужчина/glavcom.ua

Поїзди продовжують курсувати за графіком

Унаслідок атаки росіян на об'єкти залізничної інфраструктури в Харкові та області 23 травня, шестеро залізничників отримали поранення .
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці». 
 
Зафіксовано влучання по декількох обʼєктах залізничній інфраструктурі у Харкові та області.

«Країна-терорист продовжує завдавати ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківщини.  Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час ударів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надана медична допомога.  Обійшлося без жертв.  

В «Укрзалізниці» додали, що поїзди продовжують курсувати за графіком. 

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти здійснили масовий обстріл Харкова. Пролунало декілька вибухів, кількість яких згодом зросла до 15. Атаки розпочалися під час повітряної тривоги. У  Харкові вже шість людей загинули та 11 отримали поранення унаслідок обстрілу РФ. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у Харкові ворог поцілив по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

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Як повідомлялося, сьогодні у Харкові пролунали вибухи. Їх було щонайменше десять.

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Теги: Харківщина Укрзалізниця

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