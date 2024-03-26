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McDonald's вперше з'явиться у двох великих містах України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
McDonald's вперше з'явиться у двох великих містах України
Ужгород та Чернівці – єдині обласні центри, де немає McDonaldʼs
фото з відкритих джерел

Цьогоріч McDonaldʼs планує відкрити не менше шести ресторанів по всій Україні

Протягом 2024 року мережа ресторанів швидкого харчування McDonaldʼs планує відкрити свої філіали в Ужгороді, Чернівцях та передмісті Києва. Загалом компанія має намір відкрити не менше шести ресторанів в Україні. Про це на пресконференції повідомила CEO McDonaldʼs Ukraine Юлія Бадрітдінова, пише Forbes.

«Ужгород та Чернівці – єдині обласні центри, де немає McDonaldʼs. Цьогоріч там відкриємося», – повідомила Юлія Бадрітдінова.

За словами Бадрітдінової, у 2024 році компанія планує відкрити не менше шести ресторанів по всій Україні.

«Плануємо розвиватися й у сателітах Києва», – додала вона.

Нагадаємо, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відкрила у Києві свій новий заклад – він розташований неподалік від монумента «Батьківщини-мати» та мосту Патона.

Раніше через розірвання угоди із місцевим партнером, McDonaldʼs закриває всі 12 ресторанів на острівній державі Шрі-Ланка у Індійському океані.

До слова, McDonald’s відкрив унікальний ресторан в Україні.

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Теги: McDonald's ресторан Чернівці Ужгород харчування

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