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Влада взялась за ментальне здоров’я жителів Донеччини

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Влада взялась за ментальне здоров’я жителів Донеччини
Українські культура та мистецтво – саме те, що зараз підійме дух мешканців Донеччини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Мінкульт та Донецька ОВА готують культурний десант в охопленому війною регіоні

Голова Донецької ОВА та міністр культури України Олександр Ткаченко прописали цілий алгоритм дій і програму, як відновлювати ментальне здоров’я жителів Донеччини. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів керівник Донецької обласної військової обладміністрації Павло Кириленко.

Кириленко розповів, що будуть запровадження культурних практик, системне розповсюдження української літератури, проведення інверсивних вистав. Це буде щось на кшталт віртуальної реальності. 

«Ну, і будемо займатися відновленням ментального здоров’я, в тому числі, на базі медичних закладів, які розміщені в інших областях. Все це зараз оформлюється в пропозиції нашої обладміністрації, і протягом десяти днів цю програму подамо з нашими пропозиціями до міністерства. Треба буде зрозуміти, скільки коштів для цього необхідно і, на мою думку, не обійтися без міжнародної допомоги», – зазначив він.

Усе це не треба відкладати на період після деокупації, а вже зараз запроваджувати у тих містах, де це можливо. Звісно, з урахуванням заходів безпеки – особливого розголосу та оголошень вони не робитимуть саме з цих причин, стверджує Кириленко.

«Також необхідно враховувати ментальність регіону і розуміти, який вигляд це мистецтво матиме. Розповсюдження літератури буде здійснюватися з урахуванням вікових категорій, аби людям це було дійсно цікаво, а не лежали потім ці книжки на полицях і покривались пилом», – додав він.

Також буде і культурний десант, який проїжджатиме невеличкими фурами по деокупованих територіях, де будуть лунати українські пісні для різних поколінь.

Нагадаємо, що в Україні стартують пілотні проєкти з відновлення деокупованих територій. Ідеться не лише про відбудову житла, але й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури.

Також прем'єр-міністр України розповів, у скільки обійдеться розмінування України, та назвав шокуючу цифру. 

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Теги: Донеччина мистецтво Олександр Ткаченко Павло Кириленко деокупація

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