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Ексначальник штабу «Азов» Кротевич розкрив, чим займається після звільнення

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ексначальник штабу «Азов» Кротевич розкрив, чим займається після звільнення
Кротевич: Я просто хочу дестабілізувати Росію, щоб вона не змогла знову розв’язати війну
фото: Юлія Кочетова/The Guardian

Кротевич після звільнення з «Азову» повідомив, що в політику не піде, а буде й надалі займатися воєнною справою, але по-іншому

Підполковник Богдан «Тавр» Кротевич, який займав посаду начальника штабу 12 бригади спеціального призначення «Азов», після звільнення створить свою приватну компанію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Кротевич вирішив створити приватну структуру під назвою «Стратегічне оперативно-розвідувальне агентство» (Soia). Її завданням стане збір розвідданих щодо Росії, Білорусі, Північної Кореї та інших держав, що мають ворожу політику щодо України. Окрім того, агентство виступатиме як експертна ланка між Україною та західними партнерами.

У межах цієї діяльності Кротевич повідомив про намір провести деякий час у Лондоні. Водночас він наголосив, що не поділяє позицію посла України у Великій Британії Валерія Залужного – колишнього головнокомандувача ЗСУ та потенційного кандидата у президенти.

За словами Кротевича, сам він не планує займатися політикою.

«Я просто хочу дестабілізувати Росію, щоб вона не змогла знову розв’язати війну», – зазначив він.

До слова, колишній начальника штабу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Богдан Кротевич закликав головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського піти у відставку, оскільки він не має стратегічного бачення і ставить під загрозу життя українських солдатів. Як передає «Главком», про це Кротевич сказав в інтерв’ю The Guardian.

Так, ветеран заявив, що Сирський і нинішнє керівництво займаються «ручним мікроуправлінням всією армією», і звернув увагу на накази, що віддаються солдатам і підрозділам, які змушують їх відпочивати і базуватися занадто близько до фронту.

Раніше начальник штабу полку «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич ініціював розслідування щодо одного з військових генералів. Кротевич звернувся до Державне бюро розслідувань (ДБР). Про це Кротевич повідомив у своєму дописі в Telegram

Коротевич не назвав прізвища генерала, стосовно якого він написав листа в ДБР. На думку «азовця», ця людина відповідальна за втрату областей та десятків міст та тисяч українських солдатів. Генерал, за словами Кротевича, «вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал».

Теги: розвідка Азов

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