Експерт розповів, чому в Кореї втричі нижча смертність від китайського коронавірусу, ніж в Ірані



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У Кореї на початку фіксувалося значно більше випадків зараження коронавірусом, ніж в Ірані

Корею врятували від великої кількості смертей оперативна діагностика і лікування ускладень, - Стойка

Лікар Київського міського центру громадського здоров'я Отто Стойка стверджує, що Південну Корею врятували від великої кількості смертей через коронавірус оперативна діагностика та лікування ускладнень. Про це медик сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Стойки, спалахи коронавірусу почалися майже одночасно в Південній Кореї та Ірані.

«У Кореї на початку фіксувалося значно більше випадків зараження, ніж в Ірані, проте станом на сьогодні там зафіксовано 7 869 випадків захворювання і 66 летальних випадків. В Ірані ж ситуація інша: там зі старту гірше відбувалася діагностика, відтак на сьогодні там близько 9 тис. випадків хвороби, померли 194 людини», - навів статистику лікар.

На думку Стойки, майже втричі вища смертність серед іранців, ніж серед корейців, була обумовлена саме невчасною діагностикою і, відповідно, несвоєчасним попередженням появи пневмонії.

До відома, посилаючись на останні дослідження китайські лікарі стверджують, що хворі на коронавірус можуть бути заразними протягом 37 днів.

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