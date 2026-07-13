«Повертайтеся в Україну». Поляк напав на українських підлітків в автобусі
Поліція затримала зловмисника
У польському Бєльсько-Бялі поляк погрожував українським дітям у громадському транспорті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.
Інцидент стався у неділю під час рейсу автобуса № 8. На відеозаписі чутно, як чоловік викрикує на адресу молодих українок вульгарні та образливі слова.
«Вас, покидьків, виростили за наші гроші. Забирайтеся звідси і повертайтеся в Україну», – сказав чоловік. Зокрема він назвав підлітків «українськими повіями», яких «виростили на гроші поляків».
Справою займається Міське управління поліції в Бєльсько-Бялі. Як повідомив прессекретар поліції Славомір Коцур, ведеться розслідування.
Також на інцидент відреагував міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський, який повідомив про затримання чоловіка. «Злочинець, який напав на дівчинку в автобусі в Бєльсько-Бялі, був затриманий поліцією. Будь-яка форма агресії зустріне рішучу реакцію держави. Нехай це стане попередженням для кожного зловмисника – ви не залишитеся безкарними», – написав він.
До слова, польський політик Кшиштоф Толвінський, відомий своїми проросійськими та антиукраїнськими поглядами, закупив і закликав передати гуманітарну допомогу для військовослужбовців армії РФ. Це перший випадок, коли представник польського політикуму відкрито підтримав російських окупантів матеріальними засобами.
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