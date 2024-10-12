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Командир спецпідрозділу Kraken розповів, який Буданов насправді

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Командир спецпідрозділу Kraken розповів, який Буданов насправді
Буданов особисто брав участь в операції зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську
фото з відкритих джерел

«Людина знає ціну своїм словам», – зауважив військовий

Командир саперної служби спецпідрозділу Kraken Євген Шкірков із позивним Вікінг у інтерв’ю Online.UA розповів про очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Він, зокрема, описав, як головний розвідник поводить себе поза бойовими операціями.

«Справжній розвідник, тому що він такий… максимально звичайна людина. Така людина максимально народна, зрозуміла», – пояснив Вікінг.

Євген Шкірков також додав, що Буданов дуже стриманий та більше слухає, ніж говорить.

«Людина знає ціну своїм словам», – зауважив військовий.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час визволення Вовчанського агрегатного заводу безпосередньо керував місією. Важливим етапом операції було непомітне для ворога зосередження українських сил і засобів у районі проведення бойового завдання.

Також керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримав від Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни.

Раніше у мережі завірусилось фото, на якому, голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов стоїть у супермаркеті з візком для продуктів.

Крім того, в українському інформаційному просторі ширяться чутки про можливе звільнення Буданова з посади голови ГУР. Вважається, що він може бути призначений послом України в одній з країн, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Сили оборони повідомили, що після звільнення агрегатного заводу у Вовчанську Кирило Буданов продовжив інспектування бойових позицій спецпідрозділів ГУР на Харківщині.

Українські журналісти спростували інформацію про можливе призначення Кирила Буданова, начальника Головного управління розвідки, наступним президентом країни з підтримкою ЦРУ. 

До слова, керівник розвідки Буданов наголосив, що безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють фахівці, зокрема і представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти Росії на відстані до 1800 км.

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Теги: Міноборони військові звільнення Кирило Буданов

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