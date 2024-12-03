Генерал Кривонос пояснив, чому військові самовільно залишають свої частини

Сергій Кривонос: Виросло покоління споживачів, які говорили: «Я вам нічого не винен, тільки ви мені винні»

Причини самовільного залишення військових частин, пов’язані з недоліками державної політики впродовж десятиліть. Про це зауважив генерал Збройних сил України Сергій Кривонос в інтерв'ю NV, підкресливши, що проблема виникає через відсутність систематичної підготовки населення до оборони країни.

«Проблема полягає не суто у військових. Те, що ми маємо наразі, має причинно-наслідкові зв’язки з попередньою діяльністю політичного керівництва країни, причому не тільки нинішнього, а і попередніх. Бо коли людей не готують до війни впродовж їхнього підростання, (виникає) питання страху служби в армії. Воно полягає в тому, що люди до цього ніколи не готувалися», – сказав генерал.

За словами Кривоноса, існувала програма національно-патріотичного виховання населення, яку пропонували у 2019 році. Вона називалася так – Щодо підняття рівня обороноздатності України.

«Там ми, з урахуванням 2014-15 років, разом із моєю командою, опрацювали певні пропозиції, напрямки розвитку держави щодо руху опору, тероборони країни (а не військ тероборони, це вже ширше), національно-патріотичного виховання населення, довійськової підготовки населення і інформаційного спротиву російській пропаганді. Там усе було розписано, воно досі має свою актуальність», – зауважив Сергій Кривонос.

Генерал ЗСУ додав: «Якщо цінності в суспільстві не нарощуються (а ми маємо те, що впродовж протягом попередніх 30 з гаком років керівництво нашої країни жодного разу не піднімало питання про створення потужної системи національно-патріотичного виховання, створення національних цінностей, які б об'єднували націю), то виросло певне покоління (на користь попереднім владам) споживачів, які говорили: «Я вам нічого не винен, тільки ви мені винні». На жаль, це ситуація, яка є».

Нагадаємо, що військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновленні з усіма соціальними гарантіями. Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.