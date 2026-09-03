Лубінець заявив про випадки вимагання $15 тис. у студентів за відстрочку

За словами Дмитра Лубінця, його офіс отримує повідомлення про можливі зловживання під час оформлення відстрочки

Неодноразово фіксувалися випадки, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вимагали у студентів $15 тис. за можливість зберегти відстрочку від мобілізації. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє «Главком».

За словами омбудсмана, йдеться про ситуації, коли представники ТЦК нібито ставили студентів перед вибором: заплатити гроші або втратити відстрочку. «Або забирають студентів і кажуть: або $15 тисяч, і ми вас відпускаємо, або ми у вас забираємо відстрочку», – розповів Лубінець.

Він зазначив, що його офіс фіксує подібні звернення та займається їх перевіркою. Водночас омбудсман не стверджував, що така практика є поширеною в усіх ТЦК.

Лубінець також наголосив на проблемах, які виникають під час взаємодії військовозобов’язаних із територіальними центрами комплектування. За його словами, особливої уваги потребують випадки можливого незаконного позбавлення громадян права на відстрочку.

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається за визначеними законом підставами. Зокрема, право на неї можуть мати окремі категорії здобувачів освіти за умови відповідності встановленим вимогам.

Варто нагадати, що у прикордонній області України з'явилася схема, за якою військовозобов'язаних можуть незаконно переправляти через державний кордон за гроші. За словами омбудсмена, йдеться про так звану «послугу під ключ». За неї військовозобов'язаний нібито має заплатити від $50 тис. до $70 тис., після чого його можуть прямо з мікроавтобуса переправити за межі України.