Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Лубінець заявив про випадки вимагання $15 тис. у студентів за відстрочку

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Лубінець заявив про випадки вимагання $15 тис. у студентів за відстрочку
Представники ТЦК нібито ставили студентів перед вибором: заплатити гроші або втратити відстрочку
фото: korrespondent.net

За словами Дмитра Лубінця, його офіс отримує повідомлення про можливі зловживання під час оформлення відстрочки

Неодноразово фіксувалися випадки, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вимагали у студентів $15 тис. за можливість зберегти відстрочку від мобілізації. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє «Главком».

За словами омбудсмана, йдеться про ситуації, коли представники ТЦК нібито ставили студентів перед вибором: заплатити гроші або втратити відстрочку. «Або забирають студентів і кажуть: або $15 тисяч, і ми вас відпускаємо, або ми у вас забираємо відстрочку», – розповів Лубінець.

Він зазначив, що його офіс фіксує подібні звернення та займається їх перевіркою. Водночас омбудсман не стверджував, що така практика є поширеною в усіх ТЦК.

Лубінець також наголосив на проблемах, які виникають під час взаємодії військовозобов’язаних із територіальними центрами комплектування. За його словами, особливої уваги потребують випадки можливого незаконного позбавлення громадян права на відстрочку.

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається за визначеними законом підставами. Зокрема, право на неї можуть мати окремі категорії здобувачів освіти за умови відповідності встановленим вимогам.

Варто нагадати, що у прикордонній області України з'явилася схема, за якою військовозобов'язаних можуть незаконно переправляти через державний кордон за гроші. За словами омбудсмена, йдеться про так звану «послугу під ключ». За неї військовозобов'язаний нібито має заплатити від $50 тис. до $70 тис., після чого його можуть прямо з мікроавтобуса переправити за межі України.

 

Читайте також:

Теги: корупція в Україні війна мобілізація корупція ТЦК Дмитро Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що змусить Москву погодитися на переговори
Коли Путін сяде за стіл переговорів: три вирішальні фактори
3 серпня, 12:20
Вранці 10 серпня Татарстан опинився під атакою дронів
«СВО» вже в Татарстані. Російська влада оголосила кількість вбитих і поранених
10 серпня, 10:20
Дрони вдарили по стратегічному заводу в Росії
Дрони атакували один із найбільших заводів вибухівки у Росії
19 серпня, 09:20
Хмара наголосив, що бачення війни не може залишатися лише на рівні керівництва оборонного відомства та військового командування
Новий міністр оборони пояснив, що таке план завершення війни
30 серпня, 14:15
Зеленський провів зустріч із Палісою
Зеленський заінтригував заявою про домовленості у США щодо ракетних систем
3 серпня, 18:46
Авіакатастрофа на Одещині, потужний землетрус у Колумбії. Головне за 10 серпня 2026
Авіакатастрофа на Одещині, потужний землетрус у Колумбії. Головне за 10 серпня 2026
10 серпня, 21:00
Україна стала світовим лідером у використанні дронів
«Попереду всіх армій світу». Сенатор США назвав сферу, де Україна випередила американську армію
26 серпня, 06:25
Прокурор зробив заяву про заставу за ексміністра енергетики Германа Галущенка
Прокурор САП повідомив, як легалізувалися кошти для застави Галущенка
25 серпня, 17:01
Путін порівняв розв’язану ним війну проти України із «харчовим ланцюгом» у дикій природі
Путін розповів про полювання косаток на ведмедів і приплів до цього війну в Україні
29 серпня, 17:49

Кримінал

Лубінець заявив про випадки вимагання $15 тис. у студентів за відстрочку
Лубінець заявив про випадки вимагання $15 тис. у студентів за відстрочку
«Це вже було у 2015 році»: генерал-майор запасу СБУ прокоментував розбірки силовиків
«Це вже було у 2015 році»: генерал-майор запасу СБУ прокоментував розбірки силовиків
Знімав маєток за $3 тис. у місяць і приховав оплату за навчання дітей. НАЗК перевірило декларацію Галущенка
Знімав маєток за $3 тис. у місяць і приховав оплату за навчання дітей. НАЗК перевірило декларацію Галущенка
Буданов зробив заяву після стрілянини між силовиками у Києві
Буданов зробив заяву після стрілянини між силовиками у Києві
Офіс генпрокурора розслідує збройний напад на співробітників СБУ: деталі справи (фото)
Офіс генпрокурора розслідує збройний напад на співробітників СБУ: деталі справи (фото)
Конфісковані у справі ексголови Верхового Суду $1,25 млн перерахували до держбюджету
Конфісковані у справі ексголови Верхового Суду $1,25 млн перерахували до держбюджету

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2026
104K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
86K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
82K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Вчора, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Вчора, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Вчора, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Вчора, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Вчора, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Вчора, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua