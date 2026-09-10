Справи про напади на ТЦК розглядаються ефективніше, ніж скарги на їхні дії – дослідження

У судовому реєстрі зафіксовано 286 справ про ймовірне незаконне утримання людей у ТЦК

Справи про напади на військовослужбовців ТЦК частіше доходять до вироків, тоді як у справах щодо неправомірних дій працівників ТЦК фінальних судових рішень майже немає. Про це йдеться в дослідженні Texty.org.ua, передає «Главком».

Журналісти проаналізували матеріали кримінальних проваджень, що з’явилися в Єдиному державному реєстрі судових рішень до кінця червня 2026 року. До уваги бралися справи про вбивства, побиття, напади, незаконне утримання та хабарі. Загалом у реєстрі журналісти знайшли близько 13,4 тис. унікальних справ зі згадкою про ТЦК, у майже 9,9 тис. із них центри комплектування згадуються по суті.

Напади на військовослужбовців ТЦК

Новини про напади на військовослужбовців ТЦК з’являються регулярно: в окремі місяці на сайті «Суспільного» публікували до 30 повідомлень про такі випадки. Однак, за підрахунками Texty.org.ua, лише кожна десята новина про вуличний конфлікт цивільних із працівниками ТЦК відображається в судовому реєстрі у вигляді ухвали або вироку.

Загалом журналісти знайшли в реєстрі 47 справ про напади цивільних на військовослужбовців ТЦК.

Розрив між кількістю повідомлень про напади та кількістю справ у судовому реєстрі частково пояснюється тим, що відомості про кримінальне провадження з’являються там лише після того, як суд ухвалює процесуальне рішення або вирок. Крім того, за словами військовослужбовця ТЦК, який попросив журналістів не називати його імені, представники центрів комплектування рідко звертаються до поліції після нападів цивільних.

Побиття та смерті цивільних

У судовому реєстрі журналісти знайшли 43 справи про побиття цивільних військовослужбовцями ТЦК. У 19 із цих справ заявники намагалися через суд змусити поліцію розпочати розслідування побиття, але суд задовольнив лише дві такі вимоги. В інших випадках суди залишали заяви без руху через помилки або ухвалювали проміжні рішення. Обвинувальних вироків саме проти військовослужбовців ТЦК журналісти не знайшли.

Ще більший розрив між повідомленнями та судовими рішеннями спостерігається у випадках смерті військовозобов’язаних. Від початку повномасштабної війни до серпня 2026 року на сайті «Суспільного» опублікували 12 історій, у яких смерть цивільних пов’язують безпосередньо з діями військовослужбовців ТЦК. Водночас у судовому реєстрі журналісти не знайшли справ, у яких військовослужбовців ТЦК судять за вбивство цивільних. Вдалося знайти лише одну ухвалу з вимогою належно розслідувати смерть людини після перебування в ТЦК.

Незаконне утримання у ТЦК

У судовому реєстрі журналісти знайшли 286 справ про ймовірне незаконне утримання людей у ТЦК. Найчастіше заявники оскаржували бездіяльність поліції та намагалися через суд домогтися відкриття кримінального провадження.

Найчастіше заявники оскаржували бездіяльність поліції та намагалися через суд домогтися відкриття кримінального провадження. Однак суд задовольнив такі скарги лише в семи випадках.

Корупція щодо мобілізації

Окремо журналісти знайшли 131 справу про хабарництво, в яких згадуються ТЦК і МСЕК. Ідеться про хабарі за зняття з розшуку, оформлення фіктивної непридатності, уникнення призову та несанкціоновану зміну даних у реєстрі «Оберіг». У цих справах винесено 20 вироків – більше, ніж у справах про побиття цивільних військовослужбовцями ТЦК.

До слова, на Одещині правоохоронці затримали двох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють у вимаганні грошей за сприяння у знятті військовозобов'язаних з розшуку в системі «Оберіг».