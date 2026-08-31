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Глава САП спростував слова Мудрої, що Микитась міг бути агентом антикорупційного бюро

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Глава САП спростував слова Мудрої, що Микитась міг бути агентом антикорупційного бюро
Глава САП Олександр Клименко заперечив, що Микитась працював на антикорупційні органи
скриншот з відео

Олександр Клименко назвав такі припущення позицією сторони захисту та пояснив, чому співпраця бізнесмена з правоохоронцями була неможливою

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко спростував версію про те, що бізнесмен Максим Микитась міг бути агентом Національного антикорупційного бюро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю посадовця.

Під час розмови Клименка запитали про позицію сторони захисту Ірини Мудрої, яка припускала, що Микитась міг співпрацювати з антикорупційними органами та записувати розмови в інтересах слідства.

Глава САП заперечив, що правоохоронці використовували Микитася у такій ролі. «Ми не використовували його», – заявив Клименко.

Він пояснив, що законодавство справді передбачає можливість залучення людини до виконання спеціального завдання для розкриття організованої групи або злочинної організації. У певних випадках така особа під контролем правоохоронців може вчиняти нетяжкі злочини. Водночас у випадку Микитася, за словами Клименка, такий механізм не застосовувався.

Керівник САП зауважив, що правоохоронні органи не можуть публічно розкривати форми та методи своєї роботи, оскільки така інформація становить державну таємницю. Однак законодавство встановлює обмеження для залучення до подібної співпраці осіб, які є організаторами злочинних організацій чи організованих груп та вчиняють тяжкі або особливо тяжкі злочини.

«Це, в принципі, неможливо. Тому це лише, так скажемо, версія або позиція сторони захисту», – заявив Клименко. За його словами, до матеріалів кримінального провадження долучали лише ті розмови, які безпосередньо стосувалися процесу ймовірного вчинення злочину.

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав колишній заступниці керівника Офісу президента запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Водночас суд визначив альтернативу – заставу в розмірі 20 млн грн.

Після оголошення рішення Мудра заявила, що має лише частину необхідних коштів. Решту суми вона планувала спробувати знайти серед друзів та знайомих. Після засідання експосадовицю у кайданках вивів із зали суду конвой.

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Теги: Олександр Клименко Максим Микитась Антикорупційний суд бізнесмен обмеження

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