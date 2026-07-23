«Готові завтра сісти в літак». Нардеп вимагає відновлення авіасполучення, бо є шалений попит

Українці, які зараз змушені добиратися за кордон автобусами чи потягами, готові користуватися авіаперевезеннями одразу після їхнього відновлення

Крейденко про відновлення авіасполучення: «Бізнес прямо каже, що в такому разі і інвестицій більше буде, і товарообіг пришвидшиться»

В Україні існує високий попит на відновлення цивільного авіасполучення, адже цього потребують як бізнес, так і громадяни. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

За словами народного депутата, відкриття авіасполучення позитивно вплине на економіку країни. «Бізнес прямо каже, що в такому разі і інвестицій більше буде, і товарообіг пришвидшиться», – зазначив Крейденко.

Водночас він наголосив, що українці, які зараз змушені добиратися за кордон автобусами чи потягами, готові користуватися авіаперевезеннями одразу після їхнього відновлення.

«Звичайні люди зараз їдуть за кордон автобусами, залізницею, витрачають купу часу на кордоні, проходять тривалі перевірки… Вони готові завтра сісти в літак і за годину-дві долетіти до європейської країни, а звідти вже швидко дістатися до будь-якого місця світу. Те саме стосується людей на автівках, які стоять в чергах на пропускних пунктах. Тому попит шалений!», – сказав депутат.

Крейденко також повідомив, що авіакомпанії та страхові компанії вже висловлювали готовність працювати в Україні після відкриття повітряного простору.

«Різні авіаційні та страхові компанії вже казали, що готові виходити на наш ринок у разі відкриття авіапростору. Так, квитки навряд чи будуть коштувати як у довоєнний період – безумовно, в їхню ціну буде вкладатися підвищена вартість страхування від воєнних ризиків. Але попит буде перекривати всі ці витрати», – заявив він.

Зауважимо, на п’ятому році великої війни українці бачать пасажирські літаки в небі хіба що під час поїздок за кордон. Розмови про повернення цього символу мирного життя в Україну, яка веде запеклу війну, періодично здіймаються. Для відновлення польотів теоретично розглядаються аеропорти в західних регіонах. Директор Міжнародного аеропорту ім. Данила Галицького у Львові Тетяна Романовська нещодавно заявила, що підприємство готове оперативно повернутися до повноцінної роботи, як тільки буде прийняте рішення про відкриття повітряного простору. Відомі міжнародні авіакомпанії (здебільшого лоукостери на кшталт Ryanair та Wizz Аir) періодично виявляють зацікавленість у поверненні на український ринок.