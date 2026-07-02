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Уряд звільнив постраждалий від обстрілів бізнес від перевірок

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Уряд звільнив постраждалий від обстрілів бізнес від перевірок
Кабмін запровадив нові пільги для постраждалого бізнесу
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Нові правила охопили десятки тисяч об'єктів і мають прискорити відновлення підприємств після російських атак

Кабінет Міністрів звільнив від перевірок нерухоме майно підприємств, яке постраждало внаслідок російських обстрілів. Рішення покликане прискорити відновлення бізнесу та зменшити адміністративне навантаження на підприємців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Відтепер перевірки не проводитимуться щодо нерухомого майна, яке було знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій. Також нові правила поширюються на об'єкти, розташовані на територіях активних або можливих бойових дій, а також на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, від перевірок звільнили нерухомість, що знаходиться на землях ризикованого землеробства або на територіях, забруднених чи ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Як зазначають в уряді, під дію рішення підпадають десятки тисяч об'єктів. Очікується, що це дозволить підприємствам спрямувати більше ресурсів на відновлення діяльності, а не на проходження контрольних процедур.

Водночас державний контроль зберігатиметься у випадках, коли йдеться про захист життя і здоров'я людей, охорону довкілля, безпеку держави та виконання міжнародних зобов'язань України.

Уряд також наголосив, що для бізнесу, який постраждав від російських обстрілів, продовжують діяти й інші програми державної підтримки.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Зокрема, виникли пожежі, руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у декількох районах міста. Рятувальники показали наслідки.

Також унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київщину троє чоловіків отримали поранення. Двоє постраждалих госпіталізовані до медичних закладів.

Як повідомлялося, у ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

До слова, унаслідок чергового масованого обстрілу Києва в ніч на 2 липня суттєвих руйнувань зазнав український бізнес. Російський удар повністю знищив склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo. Зауважимо, що у Києві 3 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ.

Теги: уряд бізнес росія Юлія Свириденко

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