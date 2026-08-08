Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Майже два роки вважався зниклим безвісти. Згадаймо Ярослава Рущанина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Майже два роки вважався зниклим безвісти. Згадаймо Ярослава Рущанина
Ярославу Рущанину назавжди 31 рік
колаж: glavcom.ua

Воїн вважався зниклим безвісти з 2024 року, загибель підтверджено у липні 2026 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ярослава Рущанина.

На війні загинув 31-річний військовослужбовець із села Бистриця Мукачівського району Ярослав Рущанин. З 2024 року чоловік вважався зниклим безвісти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чинадіївську селищну раду.

Ярослав Рущанин народився 16 лютого 1993 року в селі Бистриця Мукачівського району на Закарпатті. Чоловік став на захист України та зі зброєю в руках виконував свій військовий обов'язок.

Із 2024 року захисник вважався зниклим безвісти, та згодом його загибель була офіційно підтверджена
Із 2024 року захисник вважався зниклим безвісти, та згодом його загибель була офіційно підтверджена
фото: Чинадіївська селищна рада

З 2024 року воїн вважався зниклим безвісти. Майже два роки родина – мати, дружина та доньки – жили між надією і відчаєм, очікуючи на будь-яку звістку. Згодом офіційно підтвердилося, що захисник загинув під час виконання бойового завдання.

31 липня 2026 року Чинадіївська громада провела воїна в останню путь. Мешканці селища віддали шану Герою, зустрівши скорботний кортеж живим коридором.

Траурний портрет полеглого воїна
Траурний портрет полеглого воїна
фото: Чинадіївська селищна рада
Церемонія прощання з захисником
Церемонія прощання з захисником
фото: Чинадіївська селищна рада
Чин похорону у Свято-Миколаївському храмі
Чин похорону у Свято-Миколаївському храмі
фото: Чинадіївська селищна рада

У Ярослава Рущанина залишилися дружина, доньки та мати. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по Краматорську
Окупанти скинули авіабомби на центр Краматорська: багато поранених
4 серпня, 15:42
Білий дім готується до нової фази конфлікту з Іраном
Аналітики Axios розкрили, чому зірвалася угода між США та Іраном
9 липня, 08:13
Розвідка наголосила, що серйозним ризиком для безпеки на захопленій росіянами АЕС залишається проблема живлення
Окупанти перетворили ЗАЕС на військову базу: ГУР б'є на сполох
13 липня, 13:04
Будинок, охоплений вогнем внаслідок влучання ворожого дрона
На Київщині через атаку дронів постраждали п’ятеро людей, серед них діти (фото)
22 липня, 11:18
Внаслідок удару будівлю торговельного центру охопив вогонь
У Кривому Розі палає торговий центр після влучання «Шахеда»: що відомо
26 липня, 07:43
Президент подякував захисникам за ліквідацію російських окупантів і відбиття штурмів
Зеленський повідомив про першу доповідь нового головнокомандувача на Ставці
31 липня, 15:57
Президент наголосив, що російське «сафарі» проти людей повинне зупинитися в Україні
Зеленський прокоментував дронове «сафарі» в Херсоні
4 серпня, 15:15
За 40 днів СБУ завдала ударів по 14 нафтопереробних заводах
40-денна операція впливу на РФ. СБУ відзвітувала про результати
4 серпня, 17:50
Щоденник Катерини Савенко став основою окремої книги про Маріуполь
Римма Зюбіна прочитає уривки зі щоденника загиблої маріупольчанки: деталі заходу
5 серпня, 13:26

Суспільство

Суд повернув державі Жовтневий палац у Києві
Суд повернув державі Жовтневий палац у Києві
9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Карпати сколихнув черговий землетрус: що відомо
Карпати сколихнув черговий землетрус: що відомо
Яке релігійне свято відзначається 9 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 9 серпня 2026: традиції та молитви
Посол чесно відповів, як угорці зараз ставляться до українців
Посол чесно відповів, як угорці зараз ставляться до українців
У Києві заброньованого чоловіка суворо покарали за ухилення від мобілізації
У Києві заброньованого чоловіка суворо покарали за ухилення від мобілізації

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua