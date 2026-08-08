Майже два роки вважався зниклим безвісти. Згадаймо Ярослава Рущанина

Воїн вважався зниклим безвісти з 2024 року, загибель підтверджено у липні 2026 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ярослава Рущанина.

На війні загинув 31-річний військовослужбовець із села Бистриця Мукачівського району Ярослав Рущанин. З 2024 року чоловік вважався зниклим безвісти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чинадіївську селищну раду.

Ярослав Рущанин народився 16 лютого 1993 року в селі Бистриця Мукачівського району на Закарпатті. Чоловік став на захист України та зі зброєю в руках виконував свій військовий обов'язок.

Із 2024 року захисник вважався зниклим безвісти, та згодом його загибель була офіційно підтверджена фото: Чинадіївська селищна рада

З 2024 року воїн вважався зниклим безвісти. Майже два роки родина – мати, дружина та доньки – жили між надією і відчаєм, очікуючи на будь-яку звістку. Згодом офіційно підтвердилося, що захисник загинув під час виконання бойового завдання.

31 липня 2026 року Чинадіївська громада провела воїна в останню путь. Мешканці селища віддали шану Герою, зустрівши скорботний кортеж живим коридором.

Траурний портрет полеглого воїна фото: Чинадіївська селищна рада

Церемонія прощання з захисником фото: Чинадіївська селищна рада

Чин похорону у Свято-Миколаївському храмі фото: Чинадіївська селищна рада

У Ярослава Рущанина залишилися дружина, доньки та мати.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.