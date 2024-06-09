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Грози у низці областей, до 28° тепла: прогноз погоди на 9 червня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Грози у низці областей, до 28° тепла: прогноз погоди на 9 червня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У західних областях місцями сильні пориви вітру

9 червня в Україні буде мінлива хмарність. У низці областей пройдуть дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю в західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. У західних областях південно-східний, 7-12 м/с, місцями сильні пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 11-16° тепла. Вдень підніметься до 23-28°. На півдні та південному сході вночі сягатиме 16-21°, вдень – 27-32°.

Грози у низці областей, до 28° тепла: прогноз погоди на 9 червня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається, але вдень місцями по області короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 11-16° тепла вночі та 23-28° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла вночі та близько 25-27° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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