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У Києві введено обмеження руху вантажного транспорту через спеку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві введено обмеження руху вантажного транспорту через спеку
Вантажівкам заборонено пересуватися містом, якщо стовпчики термометрів підіймаються до +28°C і вище
фото: патрульна поліція Києва

Про зняття обмежень (коли температура повітря знизиться до безпечних показників) буде повідомлено додатково.

У четвер, 2 липня, на території столиці ввели тимчасові обмеження для руху великовагового транспорту через високу температуру повітря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

Задля збереження дорожнього покриття, яке під впливом високих температур стає вразливим до руйнувань, вантажівкам заборонено пересуватися містом, якщо стовпчики термометрів підіймаються до +28°C і вище.

Якого транспорту стосуються обмеження:

  • Автомобілів фактичною масою понад 24 тонни.
  • Транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн.

«Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу», – порадили у патрульній поліції.

Правоохоронці зазначили, що про зняття обмежень (коли температура повітря знизиться до безпечних показників) буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, обмеження руху для фур у літню спеку є стандартною практикою в Україні, оскільки важкий транспорт на розігрітому асфальті залишає глибокі колії та руйнує дорожнє полотно.

До слова, під час літньої спеки 26-29 червня 2026 року абсолютний температурний максимум поверхні у зоні дослідження Києва склав 51,2 °C. Про це йдеться у дослідженні, проведеному на основі відкритих даних супутників європейської програми Copernicus Sentinel-3. Створені мапи фіксують не температуру повітря, а температуру безпосередньо поверхонь – дахів, асфальту, ґрунту, води та рослинності – у момент прольоту супутника близько полудня. Аналіз наочно демонструє ефект міського теплового острова, тобто ступінь нагрівання щільно забудованих районів порівняно з зеленими зонами.

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Теги: Київ спека дороги поліція

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