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Жорін висловився про мобілізацію жінок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Жорін висловився про мобілізацію жінок
Жінки мають право долучатись до війська як добровольці, вважає Максим Жорін
фото з відкритих джерел

В Україні є достатньо різних категорій чоловіків, які підлягають мобілізації, щоб не залучати до війська жінок, переконаний офіцер

Підполковника Збройних сил України, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін висловився про загальну мобілізацію жінок. Як інформує «Главком», своєю думкою військовий поділився у соцмережах.

На переконання Жоріна, в Україні є достатньо різних категорій чоловіків, які підлягають мобілізації, щоб не залучати до війська жінок.

«Проблема мобілізації в Україні системна, і працювати з нею потрібно не точковими ситуативними рішеннями, а ґрунтовними змінами в армії. Звісно, ніяка мобілізація жінок проблему не вирішить, натомість лише створить нові», – зазначив військовий.

У той же час, жінки мають право долучатись до війська як добровольці, вважає Максим Жорін.

«А якщо доведеться вдаватись до їхнього примусового призову – це означатиме, що держава як така провалила в цьому напрямку всі свої завдання», – підсумував офіцер.

Раніше командир 1 окремого штурмового полку, Герой України Дмитро Філатов пояснив, чому Україні потрібен військовий облік жінок. Це необхідно, щоб держава розуміла, якими ресурсами володіє у разі надзвичайних ситуацій.

Також у Міністерстві закордонних справ України пояснили випадки, коли в окремих країнах ЄС під час оформлення тимчасового захисту українських громадян, зокрема жінок, просили надати відомості з застосунку «Резерв+».

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Теги: добровольці держава мобілізація

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