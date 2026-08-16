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На Харківщині прикордонники за 20 км від лінії фронту створили підземну піцерію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Харківщині прикордонники за 20 км від лінії фронту створили підземну піцерію
Піцу готують у печі
фото: скріншот із відео

Щонеділі кухарі випікають для побратимів від 25 до 40 піц

Щонеділі у прикордонників Луганського загону – свій маленький ритуал. Під землею вони розпалюють піч і готують піцу для побратимів, які тримають оборону на сході Харківщини. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Кухню облаштували приблизно за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Вона розташована під землею, над приміщенням – близько трьох метрів піску, а загалом захист сягає приблизно п'яти метрів.

Піч для піци з'явилася тут після розмови кухаря Федора з комендантом. Виявилося, що до служби чоловік три роки працював у піцерії.

Тепер разом із побратимом Володимиром вони щонеділі від 25 до 40 піц. На одну партію витрачають близько двох годин – частину часу займає нагрівання та відновлення температури печі.

Начинки до страви кладуть різні: вершковий соус, сир, соління, мисливські ковбаски, копчену курку, болгарський перець і трохи гострого.

Федір зізнається, що кухарем хотів стати ще з дитинства, а працювати з піцою почав у 18 років. За освітою він фахівець із обслуговування комп'ютерних систем і мереж, але після початку служби потрапив на кухню.

«Кухар – це важлива професія, бо ситий солдат – хороший солдат. І ми стараємося, щоб усі були задоволені», – говорить прикордонник.

Раніше оператори 6-го полку Сил спеціальних операцій Rangers під час виконання завдання взяли в полон трьох російських військових і врятували оленятко.

Також військові прихистили кошеня на фронті. Тепер чотирилапа вранці будить захисників, щоб вони увімкнули їй мультики.

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Теги: прикордонники їжа військові

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