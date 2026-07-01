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Гра Чемпіонату світу Мексика – Еквадор розпочалася із годинною затримкою: що сталося

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Гра Чемпіонату світу Мексика – Еквадор розпочалася із годинною затримкою: що сталося
Погода вплинула на старт гри Чемпіонату світу
фото: Getty Images

Гра Мексика – Еквадор мала розпочатися о 4:00 за київським часом

Гра 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу між збірними Мексики та Еквадору розпочалася на годину пізніше запланованого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФІФА.

«Через несприятливі погодні умови, в тому числі через небезпеку попадання блискавок поруч з стадіоном, початок матчу 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу між збірними Мексики та Еквадору переноситься на 20:00 за місцевим часом (05:00 за київським часом – «Главком»). Перерви на водопій під час цього матчу не проводитимуться. Безпека всіх є пріоритетом ФІФА. Ми дякуємо вболівальникам за розуміння», – йдеться у заяві ФІФА.

Нагадаємо, стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.

Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Нагадаємо, збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

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Теги: гроза НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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