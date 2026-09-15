Як цивільні з Волині стали бойовою бригадою. Вийшов трейлер фільму «Можемо все. Сталева сотка»

Прем’єра фільму відбудеться 1 жовтня у Луцьку та 4 жовтня у Києві

Тренер із кікбоксингу, будівельник, танцівниця і татуювальник у 2022 році долучилися до 100-ї бригади Сил територіальної оборони, опанували військові професії та пройшли бої під Бахмутом і в Серебрянському лісі. Їхні історії стали основою документального фільму «Можемо все. Сталева сотка», офіційний трейлер якого представила творча команда стрічки.

Фільм охоплює події 2023–2025 років. Зйомки проходили в Луцьку, Ковелі, Краматорську та на бойових позиціях у Серебрянському лісі. Автори показують бойову роботу військових, гіркоту втрат і те, як люди навіть у найважчих умовах зберігають зв’язок із родиною, цивільним життям та власними мріями.

У центрі стрічки – чотири військовослужбовці.

«Тренер» – командир роти, який до повномасштабного вторгнення працював тренером із кікбоксингу. У найважчих боях він відповідає за підрозділ, але не полишає цивільної мрії: після перемоги поїхати з дружиною на Мадейру.

«Хаймарс» – колишній будівельник, а нині аеророзвідник. У Краматорську він намагається відтворити відчуття дому – особливо коли до нього приїздять дружина і діти.

«Багіра» та «Мажор» – бойова медикиня і стрілець. До війни вона займалася танцями, він – татуюванням. Щоб не розлучатися з чоловіком, «Багіра» також пішла до війська. Разом вони пройшли бої під Бахмутом і в Серебрянському лісі.

Олександр Ткачук, режисер: «Як документаліст я радий, що вдалося зафіксувати героїв безпосередньо на позиціях у Серебрянському лісі – тоді туди ще можна було дістатися відносно безпечно. Сьогодні зняти такі кадри вже практично неможливо через засилля дронів у небі. Тому ця стрічка є унікальним відбитком моменту, коли війна тільки починала ставати високотехнологічною, а «кіл-зона» невпинно розширювалася.

Також щасливий, що вдалося знайти настільки різних героїв. Тренер із кікбоксингу, будівельник, танцівниця, тату-майстер – у цивільному житті між ними не було нічого спільного, окрім рішення захищати Україну. Саме ця різноманітність і є головним феноменом Сил територіальної оборони».

100-та бригада була сформована з жителів Волині як підрозділ Сил територіальної оборони, а згодом стала 100-ю окремою механізованою бригадою Сухопутних військ ЗСУ. Історії героїв показують цей шлях на рівні конкретних людей: як цивільні фахівці опанували військову справу і стали професійними військовими.

Режисер фільму – Олександр Ткачук, оператор-постановник – Петро Кавун, автор сценарію – Микола Кобилюк, композитор – Володимир Богданцев. Продюсери – Марія Дончик та Ахтем Сеітаблаєв.

Офіційний трейлер

Фільм створено компанією Istmen FILMS за підтримки Держкіно України у співпраці з відділом комунікацій Командування Сил територіальної оборони ЗСУ, ТрО Медіа та 100-ю окремою механізованою бригадою Сухопутних військ ЗСУ.

Прем’єрні покази фільму заплановані у Луцьку 1 жовтня та в Києві 4 жовтня.