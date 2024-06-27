Федоров розповів, коли в «Дії» запрацює бронювання

Спочатку сервіс бронювання буде доступний для критично важливих підприємств

Електронне бронювання у «Дії» запрацює на початку липня. Однак спершу послуга буде доступною лише для критично важливих підприємств. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Активно працюємо над електронним бронюванням на порталі «Дія». Спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни», – зазначив він.

Як каже Федоров, старт бета-тесту послуги заплановано на початок липня.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації буде у «Дії».

Раніше у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації. У реєстр занесено вже 340 тис. записів.

Як повідомлялося, деякі підприємства мають можливість забронювати своїх працівників від мобілізації. Але у низці випадків компаніям можуть у цьому відмовити.

До слова, Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим.