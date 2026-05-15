Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 16 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 16 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Свята 16 травня в церковному календарі – День преподобного Феодора Освяченого

16 травня православна церква вшановує пам’ять преподобного Феодора Освяченого – одного з найвідоміших учнів преподобного Пахомія Великого, подвижника та наставника чернечого життя.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 16 травня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Феодора Освяченого

Яке релігійне свято відзначається 16 травня 2026: традиції, молитва та прикмети фото 1

16 травня православні християни вшановують пам’ять преподобного Феодора Освяченого – великого подвижника, учня преподобного Пахомія Великого та одного з перших священників у чернечих громадах Єгипту.

Святий народився у заможній християнській родині в Єгипті. Ще з дитинства він вирізнявся любов’ю до молитви та духовного життя. У юному віці Феодор залишив рідний дім і вступив до монастиря, прагнучи повністю присвятити себе служінню Богові.

Згодом він став учнем преподобного Пахомія Великого, який побачив у юнакові майбутнього духовного наставника. Завдяки смиренню, послуху та ревній молитві Феодор швидко здобув повагу братії. Уже у двадцятирічному віці він проповідував ченцям за благословенням свого наставника.

Після смерті Пахомія преподобний Феодор очолив кілька монастирів та продовжив справу духовного укріплення чернецтва. Його життя стало прикладом вірності Богові, жертовності та чистоти серця. Мирно відійшов до Господа святий у 368 році.

Молитва дня

О преподобний і Богом натхненний отче наш Феодоре, ти, хто юнаком залишив багатство світу цього і возлюбив Христа більше за батьківський дім, ставши в чернечому житті світлом істини і послуху. Ти був ангелом у плоті, постом, смиренням і молитвою отримував дари небесні, і як пастир добрий – зціляв хворих, наставляв загублених і підносив тих, хто падав.

Ти, хто був першим у святій обителі, і наслідником великого Пахомія, не залишай нас, немічних, у випробуваннях цього світу, але молитвами твоїми укріпи нас у вірі, дай дух покаяння, терпіння в скорботах і непохитну надію на милосердя Христове.

Молися, отче святий, за нашу землю, за Церкву Христову, за братів і сестер, котрі несуть хрест випробувань і війни, щоб Господь подав справедливий мир, перемогу правди і спасіння душам нашим. Бо знаємо, що багато може молитва праведного, і з вірою прибігаємо до тебе, як до пресвітлого предстателя, котрий стоїть перед Престолом Божим, співслужачи з ангелами і святими. Преподобний отче Феодоре, моли Бога за нас. Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки уважно спостерігали за природою 16 травня, адже вірили, що цей день може підказати, якими будуть літо та врожай:

  • якщо до цього дня зацвіла черемха – літо буде теплим і спекотним;
  • рясна ранкова роса обіцяє добрий урожай огірків;
  • великі бульбашки на воді під час дощу віщують затяжну негоду;
  • багато квітів на черемсі – до дощового літа;
  • ясна й тепла погода цього дня вважається доброю ознакою для польових робіт;
  • сильний вітер віщує мінливу погоду найближчими днями.

Що не можна робити 16 травня

У народі вірили, що цього дня слід уникати сварок і негативних думок:

  • не можна конфліктувати з рідними та близькими;
  • не варто відмовляти в допомозі нужденним;
  • небажано прибирати в оселі після заходу сонця, щоб не «вимести» добробут;
  • не рекомендується шити або латати старі речі, аби не «зашити» власний успіх;
  • не слід починати важливі справи з образою чи злістю в серці.

Що можна робити цього дня

У цей день традиційно приділяли увагу праці, молитві та добрим справам:

  • завершували посів ярих зернових культур;
  • оглядали городи та майбутній урожай;
  • допомагали рідним, сусідам і нужденним;
  • молилися за здоров’я, мир у родині та добрий урожай;
  • намагалися провести день у спокої та без суперечок.

Читайте також:

Теги: церква Українська православна церква релігія православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 16 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 16 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Новий Цивільний кодекс? Суддя Верховного суду закликав депутатів схаменутися
Новий Цивільний кодекс? Суддя Верховного суду закликав депутатів схаменутися
Нацполіція розповіла деталі розстрілу поліціянтів на Хмельниччині (відео)
Нацполіція розповіла деталі розстрілу поліціянтів на Хмельниччині (відео)
Уряд остаточно дозволив жінкам виїзджати за кордон
Уряд остаточно дозволив жінкам виїзджати за кордон
Обмін полоненими. Омбудсмен розповів про цивільних, яких вдалося визволити з неволі
Обмін полоненими. Омбудсмен розповів про цивільних, яких вдалося визволити з неволі
Уряд спростив реєстрацію місця проживання дітей зниклих безвісти і полонених захисників
Уряд спростив реєстрацію місця проживання дітей зниклих безвісти і полонених захисників

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Сьогодні, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua