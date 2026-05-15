Яке релігійне свято відзначається 16 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

Свята 16 травня в церковному календарі – День преподобного Феодора Освяченого

16 травня православна церква вшановує пам’ять преподобного Феодора Освяченого – одного з найвідоміших учнів преподобного Пахомія Великого, подвижника та наставника чернечого життя.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Феодора Освяченого

16 травня православні християни вшановують пам’ять преподобного Феодора Освяченого – великого подвижника, учня преподобного Пахомія Великого та одного з перших священників у чернечих громадах Єгипту.

Святий народився у заможній християнській родині в Єгипті. Ще з дитинства він вирізнявся любов’ю до молитви та духовного життя. У юному віці Феодор залишив рідний дім і вступив до монастиря, прагнучи повністю присвятити себе служінню Богові.

Згодом він став учнем преподобного Пахомія Великого, який побачив у юнакові майбутнього духовного наставника. Завдяки смиренню, послуху та ревній молитві Феодор швидко здобув повагу братії. Уже у двадцятирічному віці він проповідував ченцям за благословенням свого наставника.

Після смерті Пахомія преподобний Феодор очолив кілька монастирів та продовжив справу духовного укріплення чернецтва. Його життя стало прикладом вірності Богові, жертовності та чистоти серця. Мирно відійшов до Господа святий у 368 році.

Молитва дня

О преподобний і Богом натхненний отче наш Феодоре, ти, хто юнаком залишив багатство світу цього і возлюбив Христа більше за батьківський дім, ставши в чернечому житті світлом істини і послуху. Ти був ангелом у плоті, постом, смиренням і молитвою отримував дари небесні, і як пастир добрий – зціляв хворих, наставляв загублених і підносив тих, хто падав. Ти, хто був першим у святій обителі, і наслідником великого Пахомія, не залишай нас, немічних, у випробуваннях цього світу, але молитвами твоїми укріпи нас у вірі, дай дух покаяння, терпіння в скорботах і непохитну надію на милосердя Христове. Молися, отче святий, за нашу землю, за Церкву Христову, за братів і сестер, котрі несуть хрест випробувань і війни, щоб Господь подав справедливий мир, перемогу правди і спасіння душам нашим. Бо знаємо, що багато може молитва праведного, і з вірою прибігаємо до тебе, як до пресвітлого предстателя, котрий стоїть перед Престолом Божим, співслужачи з ангелами і святими. Преподобний отче Феодоре, моли Бога за нас. Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки уважно спостерігали за природою 16 травня, адже вірили, що цей день може підказати, якими будуть літо та врожай:

якщо до цього дня зацвіла черемха – літо буде теплим і спекотним;

рясна ранкова роса обіцяє добрий урожай огірків;

великі бульбашки на воді під час дощу віщують затяжну негоду;

багато квітів на черемсі – до дощового літа;

ясна й тепла погода цього дня вважається доброю ознакою для польових робіт;

сильний вітер віщує мінливу погоду найближчими днями.

Що не можна робити 16 травня

У народі вірили, що цього дня слід уникати сварок і негативних думок:

не можна конфліктувати з рідними та близькими;

не варто відмовляти в допомозі нужденним;

небажано прибирати в оселі після заходу сонця, щоб не «вимести» добробут;

не рекомендується шити або латати старі речі, аби не «зашити» власний успіх;

не слід починати важливі справи з образою чи злістю в серці.

Що можна робити цього дня

У цей день традиційно приділяли увагу праці, молитві та добрим справам: