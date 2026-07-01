Головна Спорт Публікації
search button user button menu button

Календар головних спортивних подій на липень

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Календар головних спортивних подій на липень
Однією з головних спортивних подій липня, в якій братимуть участь українці, стане Чемпіонат світу з фехтування
Фото: FIE

Розповідаємо про найпрестижніші турніри другого місяця літа

Другий місяць літа уже розпочався, а разом із ним на вболівальників чекає один із найнасиченіших спортивних періодів року. Липень традиційно поєднує найпрестижніші змагання одразу в кількох видах спорту, де визначаються володарі головних титулів сезону, а також проходять інші важливі події. Боротимуться за більшість з них і українські спортсмени та збірні, які матимуть змогу ще раз заявити про себе на міжнародній арені.

У цій статті «Главком» знайомить вас з головними спортивними подіями липня та розповідає, чим вони є особливими.

Хедлайнери місяця

У липні увага шанувальників українського та світового спорту буде прикута до низки яскравих подій. Однак серед них особливо вирізняються два турніри, які без перебільшення стануть головними спортивними подіями місяця.

Перший із них – Чемпіонат світу з футболу, що триває вже кілька тижнів. Груповий етап та перші матчі плейоф, які відбулися у червні, подарували вболівальникам чимало сенсацій і драматичних розв'язок. Чого лише варті несподіваний виліт Німеччини від Парагваю чи неймовірний камбек Марокко у протистоянні з Нідерландами. Тепер, коли боротьба виходить на фінішну пряму, ставки стають ще вищими, а кожна помилка може коштувати мрії про титул. Кульмінацією турніру стане фінал, який відбудеться 19 липня в Нью-Джерсі.

Не менш інтригуючою є й боротьба за звання найкращого бомбардира Чемпіонату. Молоді суперзірки, Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанн, прагнуть вкотре підтвердити свій статус нових лідерів світового футболу, тоді як легендарний Ліонель Мессі не збирається поступатися їм місцем і залишається одним із головних претендентів на індивідуальні нагороди.

Увага спортивних вболівальників зі всього світу прикута до світової футбольної першості
Увага спортивних вболівальників зі всього світу прикута до світової футбольної першості
фото: Getty Images

Ще однією головною спортивною подією липня стане Вімблдонський турнір, більш відомий просто як Вімблдон. На кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету в Лондоні зібралася майже вся еліта світового тенісу, яка змагатиметься за найпрестижніший титул на найнепередбачуванішому покритті – траві. Уже перші ігрові дні подарували вболівальникам кілька гучних сенсацій. Найбільшою з них стала перемога Дарії Снігур в українському дербі над восьмою ракеткою світу Еліною Світоліною. Такий початок лише підігріває інтерес до турніру, тож найближчі два тижні обіцяють подарувати фанатам тенісу ще чимало яскравих матчів, несподіваних результатів і драматичних розв'язок.

Найважливіші спортивні події липня за участі українців

Після паузи український футбол повертається на міжнародну арену. Хоча збірна України не бере участі у мундіалі, вже в липні вболівальники знову матимуть за кого переживати. Свої виступи у кваліфікації єврокубків розпочнуть київське «Динамо», ЛНЗ та «Полісся». Жереб не був поблажливим до українських представників, тож кожен із них одразу зіткнеться із серйозними суперниками. Водночас на кону стоятиме не лише вихід до наступного раунду, а й перші очки до таблиці коефіцієнтів УЄФА, від якої напряму залежить представництво України в єврокубках у майбутніх сезонах.

Також, окрім Чемпіонату світу з футболу, липень подарує вболівальникам ще кілька світових першостей з олімпійських видів спорту, де українські спортсмени також претендуватимуть на високі результати.

Однією з головних подій стане Чемпіонат світу з фехтування. У червні збірна України провела найуспішніший за останні два десятиліття Чемпіонат Європи, тож тепер спробує закріпити цей успіх уже на світовій арені. Торік українці здобули одразу три медалі світової першості, і хоча чинна чемпіонка світу Влада Харькова цього разу не виступить у Гонконзі, великі сподівання покладаються на Нікіту Кошмана, Аліну Комащук та інших представників збірної, які здатні поборотися за нагороди.

Ще одним турніром, за яким варто стежити, стане Чемпіонат світу з веслувального слалому. Попри те, що цей вид спорту в Україні лише набирає популярності, наша команда вже має спортсменів, здатних заявити про себе на найвищому рівні. Насамперед це Вікторія Ус, яка цього сезону вже підіймалася на подіум етапу Кубка світу, а також молодий Архип Крачко, для якого майбутня світова першість може стати дебютом серед найсильніших спортсменів планети.

Не варто оминути увагою й матчі кваліфікації Чемпіонату світу 2027 з баскетболу. Збірна України проведе два вирішальні поєдинки першого етапу відбору – проти Грузії в Ризі та Данії в Копенгагені. Для команди Айнарса Багатскіса ці матчі матимуть ключове значення: одна перемога гарантує українцям вихід до наступного раунду, тоді як максимальний результат не лише забезпечить путівку далі, а й дозволить перенести до другого етапу важливий очковий доробок, що суттєво підвищить шанси на продовження боротьби за місце на Чемпіонаті світу.

Українські баскетболісти продовжують боротьбу за потрапляння на Чемпіонат світу
Українські баскетболісти продовжують боротьбу за потрапляння на Чемпіонат світу
фото: ФБУ

Не менш цікавими обіцяють бути й континентальні першості, на яких українські спортсмени також матимуть хороші шанси на успішні виступи. Зокрема, особливу увагу варто приділити Чемпіонату Європи із сучасного п'ятиборства. Лідером української команди є Юрій Ковальчук – чинний чемпіон Європи та володар неофіційного світового рекорду в лазеррані. Цього сезону він уперше в кар'єрі піднявся на подіум етапу Кубка світу, тож закономірно входить до числа головних претендентів на нагороди.

Цікавим буде й Чемпіонат Європи з академічного веслування. Після трирічної перерви чоловіча четвірка парна знову здобула медаль на етапі Кубка світу, і тепер український екіпаж спробує перенести цей успіх на головний старт континентального сезону.

Окремої уваги заслуговує й чоловіча збірна України з регбі-7. Українці виступатимуть в елітному дивізіоні Чемпіонату Європи, де матимуть нагоду перевірити свої сили у матчах проти провідних збірних континенту, зокрема Франції та Іспанії. Для нашої команди це стане не лише можливістю поборотися за високі місця, а й безцінним досвідом виступів на найвищому європейському рівні.

Найважливіші спортивні події для світового спорту

Не бракуватиме яскравих подій у липні й для прихильників світового спорту.

Вже за кілька днів стартує легендарний «Тур де Франс» – найпрестижніша велобагатоденка світу та одна з найпопулярніших спортивних подій за кількістю глядачів. Головна інтрига перегонів традиційно зосередиться навколо протистояння двох найсильніших шосейних велогонщиків сучасності – словенця Тадея Погачара та данця Йонаса Вінгегора. Їхнє суперництво вже давно стало окрасою світового велоспорту, а за рівнем принциповості його нерідко порівнюють із легендарним протистоянням Роджера Федерера та Рафаеля Надаля у тенісі. 

Не менш насиченим буде місяць і для шанувальників Формули-1. У липні Чемпіонат завітає одразу на три культові автодроми, кожен із яких має власний характер. Гранпрі Великої Британії на легендарному Сільверстоуні, де 76 років тому відбулася перша гонка в історії Формули-1, традиційно стане справжнім випробуванням швидкості. Далі на пілотів чекатиме бельгійська траса Спа-Франкоршам – найдовша в календарі Чемпіонату, відома своїми швидкісними поворотами та мінливою погодою. Завершить липневу серію Гранпрі Угорщини в Хунгарорінгу, де вузька й звивиста траса майже не залишає шансів для обгонів, через що вирішального значення набуває кваліфікація. 

Графік найважливіших спортивних подій липня

Дата Вид спорту Подія
1-12 липня Теніс Вімблдон
1-19 липня Футбол Чемпіонат світу
2 липня Баскетбол Відбір до чоловічого Чемпіонату світу 2027 (європейська кваліфікація, перший раунд, 5 тур). Україна – Грузія
3-5 липня Регбі-7 Елітний дивізіон чоловічого Чемпіонату Європи, тиждень 1
4-26 липня Велоспорт  Тур де Франс
5 липня Формула-1 Гранпрі Британії
5 липня Баскетбол Відбір до чоловічого Чемпіонату світу 2027 (європейська кваліфікація, перший раунд, 6 тур). Данія – Україна
9 липня Футбол Перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи УЄФА. «Динамо» – «Університатя»
16 липня Футбол Перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи УЄФА. «Університатя» – «Динамо»
19 липня Формула-1 Гранпрі Бельгії
20-25 липня Веслувальний слалом Чемпіонат світу
21-30 липня Фехтування Чемпіонат світу
22-28 липня Сучасне п'ятиборство Чемпіонат Європи
23 липня Футбол Перший кваліфікаційний раунд Ліги конференцій УЄФА. ЛНЗ – «Гент»
23 липня Футбол Перший кваліфікаційний раунд Ліги конференцій УЄФА. «Полісся» – «Копенгаген»
24-26 липня Регбі-7 Елітний дивізіон чоловічого Чемпіонату Європи, тиждень 2
26 липня Формула-1 Гранпрі Угорщини
30 липня Футбол Перший кваліфікаційний раунд Ліги конференцій УЄФА. «Гент» – ЛНЗ
30 липня Футбол Перший кваліфікаційний раунд Ліги конференцій УЄФА. «Копенгаген» – «Полісся»
30 липня – 2 серпня Маунтенбайк Чемпіонат Європи
31 липня – 2 серпня Академічне веслування Чемпіонат Європи
31 липня – 16 серпня Водні види спорту Чемпіонат Європи

Ілля Мандебура, «Главком»

Читайте також:

Теги: чемпіонат Європи медалі академічне веслування подіум Кіліан Мбаппе Марокко Ліонель Мессі регбі Фехтування Вімблдон Збірна України веслування чемпіонат світу Влада Харькова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один з господарів Чемпіонату світу Мексика зіграла свій другий поєдинок на мундіалі
Мексика обіграла Південну Корею та вийшла до 1/16 фіналу Чемпіонату світу
19 червня, 06:10
Всі 1248 гравців-учасників Чемпіонату світу пройдуть процедуру сканування перед першим матчем своєї збірної
Організатори Чемпіонату світу зроблять 3D-копії футболістів для кращого визначення офсайдів
3 червня, 12:03
38-річний Мессі виступає за клуб північноамериканської MLS «Інтер Маямі»
Мессі вийшов на перше місце рейтингу найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу
17 червня, 07:28
Українські рапіристки поїдуть додому з нагородами
Українські рапіристки виграла історичну «бронзу» Чемпіонату Європи з фехтування
21 червня, 10:44
Швейцарія зуміла реабілітуватися після слабкого старту на мундіалі
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи B
25 червня, 00:44
Президент також вручив нагороди військовим, священникам, акторам, спортсменам, журналістам
Президент відзначив українців нагородами до Дня Конституції
28 червня, 18:59
Кабо-Верде на своєму першому Чемпіонаті світу виступить у плейоф
Кабо-Верде зіграло внічию з Саудівською Аравією на Чемпіонаті світу 2026 і вийшло до 1/16 фіналу!
27 червня, 05:03
Англія і Хорватія вважалися головними претендентами на перемогу в групі L
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи L
28 червня, 02:15
Канада зіграє в 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Канада перемогла Південну Африку в 1/16 фіналу Чемпіонату світу Реклама
28 червня, 23:41

Публікації

Календар головних спортивних подій на липень
Календар головних спортивних подій на липень
Чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Назар Чепурний: Я і сьогодні боюся кожного стрибка
Чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Назар Чепурний: Я і сьогодні боюся кожного стрибка
Прев’ю Вімблдону. Що продемонструють українські тенісистки на британській траві?
Прев’ю Вімблдону. Що продемонструють українські тенісистки на британській траві?
Перегони бомбардирів під знаком Мессі. Підсумки групового етапу Чемпіонату світу 2026
Перегони бомбардирів під знаком Мессі. Підсумки групового етапу Чемпіонату світу 2026
Велич Мессі, повернення Роналду та Viking Row. Підсумки другого туру Чемпіонату світу 2026
Велич Мессі, повернення Роналду та Viking Row. Підсумки другого туру Чемпіонату світу 2026
Сейви від «Бабусі», рекорди легенд та скандали. Підсумки першого туру Чемпіонату світу з футболу
Сейви від «Бабусі», рекорди легенд та скандали. Підсумки першого туру Чемпіонату світу з футболу

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Вчора, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Вчора, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua