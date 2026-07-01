Календар головних спортивних подій на липень

Розповідаємо про найпрестижніші турніри другого місяця літа

Другий місяць літа уже розпочався, а разом із ним на вболівальників чекає один із найнасиченіших спортивних періодів року. Липень традиційно поєднує найпрестижніші змагання одразу в кількох видах спорту, де визначаються володарі головних титулів сезону, а також проходять інші важливі події. Боротимуться за більшість з них і українські спортсмени та збірні, які матимуть змогу ще раз заявити про себе на міжнародній арені.

У цій статті «Главком» знайомить вас з головними спортивними подіями липня та розповідає, чим вони є особливими.

Хедлайнери місяця

У липні увага шанувальників українського та світового спорту буде прикута до низки яскравих подій. Однак серед них особливо вирізняються два турніри, які без перебільшення стануть головними спортивними подіями місяця.

Перший із них – Чемпіонат світу з футболу, що триває вже кілька тижнів. Груповий етап та перші матчі плейоф, які відбулися у червні, подарували вболівальникам чимало сенсацій і драматичних розв'язок. Чого лише варті несподіваний виліт Німеччини від Парагваю чи неймовірний камбек Марокко у протистоянні з Нідерландами. Тепер, коли боротьба виходить на фінішну пряму, ставки стають ще вищими, а кожна помилка може коштувати мрії про титул. Кульмінацією турніру стане фінал, який відбудеться 19 липня в Нью-Джерсі.

Не менш інтригуючою є й боротьба за звання найкращого бомбардира Чемпіонату. Молоді суперзірки, Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанн, прагнуть вкотре підтвердити свій статус нових лідерів світового футболу, тоді як легендарний Ліонель Мессі не збирається поступатися їм місцем і залишається одним із головних претендентів на індивідуальні нагороди.

Увага спортивних вболівальників зі всього світу прикута до світової футбольної першості фото: Getty Images

Ще однією головною спортивною подією липня стане Вімблдонський турнір, більш відомий просто як Вімблдон. На кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету в Лондоні зібралася майже вся еліта світового тенісу, яка змагатиметься за найпрестижніший титул на найнепередбачуванішому покритті – траві. Уже перші ігрові дні подарували вболівальникам кілька гучних сенсацій. Найбільшою з них стала перемога Дарії Снігур в українському дербі над восьмою ракеткою світу Еліною Світоліною. Такий початок лише підігріває інтерес до турніру, тож найближчі два тижні обіцяють подарувати фанатам тенісу ще чимало яскравих матчів, несподіваних результатів і драматичних розв'язок.

Найважливіші спортивні події липня за участі українців

Після паузи український футбол повертається на міжнародну арену. Хоча збірна України не бере участі у мундіалі, вже в липні вболівальники знову матимуть за кого переживати. Свої виступи у кваліфікації єврокубків розпочнуть київське «Динамо», ЛНЗ та «Полісся». Жереб не був поблажливим до українських представників, тож кожен із них одразу зіткнеться із серйозними суперниками. Водночас на кону стоятиме не лише вихід до наступного раунду, а й перші очки до таблиці коефіцієнтів УЄФА, від якої напряму залежить представництво України в єврокубках у майбутніх сезонах.

Також, окрім Чемпіонату світу з футболу, липень подарує вболівальникам ще кілька світових першостей з олімпійських видів спорту, де українські спортсмени також претендуватимуть на високі результати.

Однією з головних подій стане Чемпіонат світу з фехтування. У червні збірна України провела найуспішніший за останні два десятиліття Чемпіонат Європи, тож тепер спробує закріпити цей успіх уже на світовій арені. Торік українці здобули одразу три медалі світової першості, і хоча чинна чемпіонка світу Влада Харькова цього разу не виступить у Гонконзі, великі сподівання покладаються на Нікіту Кошмана, Аліну Комащук та інших представників збірної, які здатні поборотися за нагороди.

Ще одним турніром, за яким варто стежити, стане Чемпіонат світу з веслувального слалому. Попри те, що цей вид спорту в Україні лише набирає популярності, наша команда вже має спортсменів, здатних заявити про себе на найвищому рівні. Насамперед це Вікторія Ус, яка цього сезону вже підіймалася на подіум етапу Кубка світу, а також молодий Архип Крачко, для якого майбутня світова першість може стати дебютом серед найсильніших спортсменів планети.

Не варто оминути увагою й матчі кваліфікації Чемпіонату світу 2027 з баскетболу. Збірна України проведе два вирішальні поєдинки першого етапу відбору – проти Грузії в Ризі та Данії в Копенгагені. Для команди Айнарса Багатскіса ці матчі матимуть ключове значення: одна перемога гарантує українцям вихід до наступного раунду, тоді як максимальний результат не лише забезпечить путівку далі, а й дозволить перенести до другого етапу важливий очковий доробок, що суттєво підвищить шанси на продовження боротьби за місце на Чемпіонаті світу.

Українські баскетболісти продовжують боротьбу за потрапляння на Чемпіонат світу фото: ФБУ

Не менш цікавими обіцяють бути й континентальні першості, на яких українські спортсмени також матимуть хороші шанси на успішні виступи. Зокрема, особливу увагу варто приділити Чемпіонату Європи із сучасного п'ятиборства. Лідером української команди є Юрій Ковальчук – чинний чемпіон Європи та володар неофіційного світового рекорду в лазеррані. Цього сезону він уперше в кар'єрі піднявся на подіум етапу Кубка світу, тож закономірно входить до числа головних претендентів на нагороди.

Цікавим буде й Чемпіонат Європи з академічного веслування. Після трирічної перерви чоловіча четвірка парна знову здобула медаль на етапі Кубка світу, і тепер український екіпаж спробує перенести цей успіх на головний старт континентального сезону.

Окремої уваги заслуговує й чоловіча збірна України з регбі-7. Українці виступатимуть в елітному дивізіоні Чемпіонату Європи, де матимуть нагоду перевірити свої сили у матчах проти провідних збірних континенту, зокрема Франції та Іспанії. Для нашої команди це стане не лише можливістю поборотися за високі місця, а й безцінним досвідом виступів на найвищому європейському рівні.

Найважливіші спортивні події для світового спорту

Не бракуватиме яскравих подій у липні й для прихильників світового спорту.

Вже за кілька днів стартує легендарний «Тур де Франс» – найпрестижніша велобагатоденка світу та одна з найпопулярніших спортивних подій за кількістю глядачів. Головна інтрига перегонів традиційно зосередиться навколо протистояння двох найсильніших шосейних велогонщиків сучасності – словенця Тадея Погачара та данця Йонаса Вінгегора. Їхнє суперництво вже давно стало окрасою світового велоспорту, а за рівнем принциповості його нерідко порівнюють із легендарним протистоянням Роджера Федерера та Рафаеля Надаля у тенісі.

Не менш насиченим буде місяць і для шанувальників Формули-1. У липні Чемпіонат завітає одразу на три культові автодроми, кожен із яких має власний характер. Гранпрі Великої Британії на легендарному Сільверстоуні, де 76 років тому відбулася перша гонка в історії Формули-1, традиційно стане справжнім випробуванням швидкості. Далі на пілотів чекатиме бельгійська траса Спа-Франкоршам – найдовша в календарі Чемпіонату, відома своїми швидкісними поворотами та мінливою погодою. Завершить липневу серію Гранпрі Угорщини в Хунгарорінгу, де вузька й звивиста траса майже не залишає шансів для обгонів, через що вирішального значення набуває кваліфікація.

Графік найважливіших спортивних подій липня

Дата Вид спорту Подія 1-12 липня Теніс Вімблдон 1-19 липня Футбол Чемпіонат світу 2 липня Баскетбол Відбір до чоловічого Чемпіонату світу 2027 (європейська кваліфікація, перший раунд, 5 тур). Україна – Грузія 3-5 липня Регбі-7 Елітний дивізіон чоловічого Чемпіонату Європи, тиждень 1 4-26 липня Велоспорт Тур де Франс 5 липня Формула-1 Гранпрі Британії 5 липня Баскетбол Відбір до чоловічого Чемпіонату світу 2027 (європейська кваліфікація, перший раунд, 6 тур). Данія – Україна 9 липня Футбол Перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи УЄФА. «Динамо» – «Університатя» 16 липня Футбол Перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи УЄФА. «Університатя» – «Динамо» 19 липня Формула-1 Гранпрі Бельгії 20-25 липня Веслувальний слалом Чемпіонат світу 21-30 липня Фехтування Чемпіонат світу 22-28 липня Сучасне п'ятиборство Чемпіонат Європи 23 липня Футбол Перший кваліфікаційний раунд Ліги конференцій УЄФА. ЛНЗ – «Гент» 23 липня Футбол Перший кваліфікаційний раунд Ліги конференцій УЄФА. «Полісся» – «Копенгаген» 24-26 липня Регбі-7 Елітний дивізіон чоловічого Чемпіонату Європи, тиждень 2 26 липня Формула-1 Гранпрі Угорщини 30 липня Футбол Перший кваліфікаційний раунд Ліги конференцій УЄФА. «Гент» – ЛНЗ 30 липня Футбол Перший кваліфікаційний раунд Ліги конференцій УЄФА. «Копенгаген» – «Полісся» 30 липня – 2 серпня Маунтенбайк Чемпіонат Європи 31 липня – 2 серпня Академічне веслування Чемпіонат Європи 31 липня – 16 серпня Водні види спорту Чемпіонат Європи

Ілля Мандебура, «Главком»