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Рух вулицею Зодчих частково обмежено до 11 червня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух вулицею Зодчих частково обмежено до 11 червня
Фахівці Святошинського ШЕУ проводитимуть ремонтні роботи на ділянці від Кільцевої дороги до вулиці Симиренка
фото: kyivvlada.com.ua

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені

Із 9 до 11 червня частково обмежуватимуть рух вулицею Зодчих у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Зазначається, що фахівці Святошинського ШЕУ проводитимуть ремонтні роботи на ділянці від Кільцевої дороги до вулиці Симиренка.

«У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені», – зауважили у «Київавтодорі».

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у столиці тривають масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня.

Також у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування. 

До 15 вересня обмежуватимуть рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою. 

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Теги: Київ дороги ремонт столиця

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