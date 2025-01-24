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Сили оборони ліквідували російського кандидата у майстри спорту з боксу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Сили оборони ліквідували російського кандидата у майстри спорту з боксу
Окупант Чебодаєв був уродженцем республіки Хакасія

Окупанта було ліквідовано 18 серпня 2024 року, але церемонія прощання з ним відбулася лише сьогодні, 24 січня.

Захисники України ліквідували російського окупанта Андрія Чебодаєва. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

Зазначається, що рядовий Чебодаєв (1977 року народження) проходив службу командиром відділення – командиром бойової машини мотострілецького відділення. Був уродженцем республіки Хакасія.

Окупант раніше займався боксом та навіть здобув спортивний розряд «кандидат у майстри спорту» .

Російські пропагандисти повідомляють, що окупанта було ліквідовано 18 серпня 2024 року. Але церемонія прощання з ним відбулася лише сьогодні, 24 січня.

Нагадаємо, російська слаломістка Алсу Міназова, яка брала участь в пропагандистських заходах з Сергієм Лавровим, отримала від Міжнародної федерації каное «нейтральний статус». Про це інформує Base of Ukrainian sports.

Зазначається, що Міназова також брала участь у пропагандистських заходах разом з главою республіки Башкортостан Російської Федерації радієм хабіровим.

Міназова також у соцмережах вітала Хабірова з днем ​​народження.

«Лавров потрапив під санкції Австралії, Швейцарії, Нової Зеландії, Канади, ЄС, України, США, Японії та Великої Британії за підтримку війни проти України. Хабіров потрапив під санкції Австралії, Нової Зеландії, Канади, ЄС, України, США та Великої Британії за підтримку російської агресії проти України», – йдеться в розслідуванні Base of Ukrainian sports.

Міназова також вподобала пост в Instagram з Путіним.

Нагадаємо, президент Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) Йоган Еліаш підтримав формат повернення російських та білоруських спортсменів до виступів у «нейтральному» статусі. Про це він заявив в ефірі Radiosporten.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіян і білорусів відсторонили від усіх змагань під егідою FIS – з лижних перегонів, сноубордингу, стрибків з трампліна та інших дисциплін. Відтоді у FIS ініціювали перегляд допуску спортсменів з цих країн, але залишали санкції у дії, зокрема і у сезоні 2024/25.

В інтерв'ю Еліаш заявив, що підтримує повернення російських та білоруських спортсменів до виступів у змагання за зразком Олімпіади-2024 – Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив на Ігри росіян та білорусів у «нейтральному» статусі.

«Дуже добре вийшло з білоруськими та російськими спортсменами. У цих питаннях важливо мати нейтралітет. Спортсмени не несуть відповідальності за те, де вони народилися, і не повинні бути обмежені», – сказав президент.

Заява Еліаша відбулась на фоні передвиборчої кампанії – він є кандидатом на пост президента МОК. У серпні 2024-го чинний очільник організації Томас Бах заявив, що не буде переобиратися на пост після завершення другої каденції, яка спливає у 2025 році.

Відсторонення росіян та білорусів лишається в силі до завершення сезону 2024/25. Наразі триває відбірковий цикл зимових Ігор-2026 у дисциплінах FIS, таким чином відсторонені спортсмени пропускають перший офіційний рік, в якому атлети виборюють ліцензії до Мілана й Кортіни-д'Ампеццо.

До слова, World Aquatics (Міжнародна федерація плавання) допустила до змагань росіянку Євгенію Чикунову, яка у соцмережах підтримувала диктатора Володимира Путіна та війну проти України. Про це інформують пропагандистські російські ЗМІ. Нагадаємо, що Чикунова в Instagram вподобала відразу три пости на підтримку війни та Путіна іншого плавця та прихильника війни Євгена Рилова.

Також олімпійський чемпіон з тхеквондо Максим Храмцов, який є відкритим прихильником російського диктатора Володимира Путіна провів турнір, на який окупанти привезли українських дітей з окупованої частини Донецької області. Про це інформує Watchers.

Теги: бокс росія війна

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