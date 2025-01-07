Росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині: є поранені

Росіяни вдарили по Семенівці на Чернігівщині

Армія РФ вранці вдарила по Семенівці, що на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей

Російські війська обстріляли Семенівку Чернігівської області. Внаслідок атак троє людей отримали поранення. Двох людей госпіталізували, також зафіксовано руйнування. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

«Сьогодні зранку ворог декілька разів обстріляв Семенівку. Троє поранених, двоє із них - госпіталізовані. Є руйнування. Усі подробиці згодом», – повідомив Чаус.

Також він додав, що є загроза повторного обстрілу.

Раніше ми писали, що росіяни скинули чотири керовані авіаційні бомби на прикордонне місто Семенівка, що на Чернігівщині.

Ввечері 4 січня росіяни скинули чотири керовані авіаційні бомби (КАБ) на прикордонне місто Семенівка, що на Чернігівщині. Загарбники цілили у центральну частину міста, по житловому масиву. Кількість поранених через авіаудар по Семенівці Чернігівської області зросла до дев'ять осіб. Внаслідок обстрілу значно пошкоджені адмінбудівлі, місцева лікарня, два пʼятиповерхові будинки, кілька приватних будинків та обʼєкти інфраструктури.

Крім того, 4 січня ворог завдав авіаудару по п’ятиповерховому будинку в селищі Свеса Сумській області. Поранені 10 осіб. Серед постраждалих – двоє дітей.

Нагадаємо, що оператори восьмого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї на Курщині.