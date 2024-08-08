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У Хмельницькій області заборонено хресну ходу до Почаївської лаври

Ірина Міллер
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У Хмельницькій області заборонено хресну ходу до Почаївської лаври
Заборона на проведення масових релігійних заходів у вигляді походів і демонстрацій на Хмкотниччині діятиме з 16 по 25 серпня
фото з відкритих джерел

Повідомляється, що метою введення обмежень є забезпечення безпеки громадян та порядку в області

У Хмельницькій області заборонили проведення масових релігійних заходів у вигляді походів і демонстрацій. Обмеження діятиме з 16 до 25 серпня. Про це повідомила пресслужба міськради Кам’янець-Подільського.

На підставі спільного наказу Хмельницької обласної військової адміністрації та Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки було заборонено проведення масових релігійних заходів у вигляді походів і демонстрацій, у тому числі паломницької ходи великими та малими групами на шляху до Свято-Успенської Почаївської лаври.

Повідомляється, що метою введення обмежень є забезпечення безпеки громадян та порядку в області. Заборона діятиме з 16 по 25 серпня.

Спільний наказ Хмельницької обласної військової адміністрації та Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про заборону проведення масових релігійних заходів
Спільний наказ Хмельницької обласної військової адміністрації та Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про заборону проведення масових релігійних заходів
фото: Кам`янець-Подільська міська рада, Telegram

Нагадаємо, щороку 19 серпня із села Довжок, що біля Кам’янця-Подільського, вирушає до Почаєва багатотисячний хресний хід вірян Української православної церкви Московського патріархату. 

Під час хресного ходу на заході України, який Московський патріархат провів  у минулому, 2023 році, попри заборону місцевої влади, представники УПЦ МП прийняли свого ж священнослужителя за провокатора.

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Теги: Хмельниччина Московська церква в Україні хресний хід православна церква свято обмеження

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