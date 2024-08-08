У Хмельницькій області заборонено хресну ходу до Почаївської лаври

Заборона на проведення масових релігійних заходів у вигляді походів і демонстрацій на Хмкотниччині діятиме з 16 по 25 серпня

Повідомляється, що метою введення обмежень є забезпечення безпеки громадян та порядку в області

У Хмельницькій області заборонили проведення масових релігійних заходів у вигляді походів і демонстрацій. Обмеження діятиме з 16 до 25 серпня. Про це повідомила пресслужба міськради Кам’янець-Подільського.

На підставі спільного наказу Хмельницької обласної військової адміністрації та Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки було заборонено проведення масових релігійних заходів у вигляді походів і демонстрацій, у тому числі паломницької ходи великими та малими групами на шляху до Свято-Успенської Почаївської лаври.

Повідомляється, що метою введення обмежень є забезпечення безпеки громадян та порядку в області. Заборона діятиме з 16 по 25 серпня.

Спільний наказ Хмельницької обласної військової адміністрації та Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про заборону проведення масових релігійних заходів фото: Кам`янець-Подільська міська рада, Telegram

Нагадаємо, щороку 19 серпня із села Довжок, що біля Кам’янця-Подільського, вирушає до Почаєва багатотисячний хресний хід вірян Української православної церкви Московського патріархату.

Під час хресного ходу на заході України, який Московський патріархат провів у минулому, 2023 році, попри заборону місцевої влади, представники УПЦ МП прийняли свого ж священнослужителя за провокатора.