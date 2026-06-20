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«Радіо П'ятниця» отримало право бронювати працівників

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Радіо П'ятниця» отримало право бронювати працівників
«Радіо П'ятниця» потрапило до переліку критично важливих підприємств
фото: «Радіо П'ятниця»

Мінкульт підтвердив критичний статус компанії-власника радіостанції та дозволив їй зберегти право на бронювання військовозобов’язаних

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтвердило статус критично важливого підприємства для ТОВ «Новий Обрій», яке є власником радіостанції «Радіо П'ятниця». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідний наказ від 16 червня 2026 року.

Відповідне рішення ухвалене після розгляду документів підприємства та висновків профільної комісії Міністерства культури. У наказі зазначається, що ТОВ «Новий Обрій» відповідає критеріям, визначеним урядом для підприємств, які мають важливе значення для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

«Радіо П'ятниця» отримало право бронювати працівників фото 1
фото: mincult.gov.ua
«Радіо П'ятниця» отримало право бронювати працівників фото 2
фото: mincult.gov.ua

Серед підстав для підтвердження статусу – відсутність податкової заборгованості, а також відповідність вимогам щодо рівня середньої заробітної плати працівників.

Мінкульт офіційно підтвердив для компанії статус критично важливого підприємства, що дозволяє бронювати частину військовозобов’язаних працівників на період мобілізації та дії воєнного стану.

Окрім цього, профільний департамент міністерства отримав доручення здійснювати моніторинг діяльності підприємства та перевіряти його відповідність встановленим критеріям у майбутньому.

Згідно з інформацією, оприлюдненою у структурі власності медіа, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Новий Обрій» є Денис Козлітін. Водночас 100% корпоративних прав компанії належать ТОВ «Медіахолдинг «Розвиток». «Радіо П'ятниця» є однією з найбільших музичних радіомереж України та веде мовлення у багатьох регіонах країни.

Нагадаємо, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила критерії визначення критично важливих підприємств. Нові правила передбачають додаткові обмеження для компаній із підсанкційними власниками або зв’язками з державами, що підтримують агресію проти України, а також надають пріоритет системно важливим учасникам ринку та об’єктам критичної інфраструктури.

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Теги: бронювання від мобілізації мобілізація радіо Мінкульт

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