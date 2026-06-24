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Катування багатодітного батька на Миколаївщині. Керівництво ТЦК постане перед судом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Катування багатодітного батька на Миколаївщині. Керівництво ТЦК постане перед судом
На лаві підсудних опиняться тимчасвоий виконувач обов’язків начальника четвертого відділу Вознесенського РТЦК та СП Миколаївської області та двоє його підлеглих
фото: ДБР

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до суду справу щодо катування чоловіка в одному з відділів районного ТЦК та СП Миколаївської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

За даними слідства, наприкінці 2025 року під час мобілізаційних заходів працівники центру комплектування доставили до ТЦК багатодітного батька, який виховує п’ятьох дітей та мав проблеми зі здоров’ям. Попри це, його визнали придатним до військової служби, після примусового проходження військово-лікарської комісії.

Багатодітний батько отримав струс головного мозку, перелом руки та ребра, численні садна, а також інфіковані рани від зв’язування
Багатодітний батько отримав струс головного мозку, перелом руки та ребра, численні садна, а також інфіковані рани від зв’язування
фото: ДБР

«Коли дві військові частини відмовилися приймати чоловіка через стан його здоров’я, посадовці ТЦК вирішили за будь-яку ціну виконати мобілізаційний план. Протягом дев’яти днів вони незаконно утримували потерпілого, зокрема в підвальному приміщенні, застосовуючи до нього фізичне насильство та психологічний тиск. Від чоловіка вимагали погодитися на мобілізацію нібито добровільно або підписати документи про відсутність претензій до працівників ТЦК. Звільнили потерпілого лише тоді, коли побачили наслідки побиття – численні набряки та тілесні ушкодження. Опинившись на волі, чоловік одразу звернувся по медичну допомогу», – стверджують правоохоронці.

Зазначається, що багатодітний батько внаслідок катувань отримав струс головного мозку, перелом руки та ребра, численні садна, а також інфіковані рани від зв’язування.

На лаві підсудних опиняться тимчасвоий виконувач обов’язків начальника четвертого відділу Вознесенського РТЦК та СП Миколаївської області та двоє його підлеглих. Їм інкримінують катування та незаконне позбавлення волі, вчинені групою осіб (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146 Кримінального Кодексу України). Санкція статей передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

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передало до суду справу щодо катування чоловіка в одному з відділів районного ТЦК та СП Миколаївської області
фото: ДБР

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Мстислав Банік 16 червня провів термінову нараду з Командуванням сухопутних військ щодо інцидентів в Одеському ТЦК. 

Напередодні працівники ДБР викрили в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації. Наразі затримано дев’ятьох учасників групи. Їм повідомлено про підозру у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою.

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Теги: ДБР ТЦК Миколаївщина батько мобілізація

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