Чи включати Булгакова і Сікорського до Національного Пантеону? Буданов розповів про суперечки в комісії

Окремо Буданов згадав Нестора Махна, питання щодо цієї історичної постаті також залишається складним

Керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів про дискусії щодо постатей, яких у майбутньому можуть вшанувати в Українському національному пантеоні. За його словами, найбільше суперечок виникає навколо діячів ХХ століття. Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє «Главком».

Буданов зазначив, що під час підготовки законодавства про створення Пантеону спочатку розглядали ідею безпосередньо прописати в законі перелік людей, яких мають там вшанувати. Однак цей підхід викликав суперечки ще на етапі підготовки документа. «Ми пересварилися ще на етапі підготовки. Були представлені абсолютно всі категорії людей, яких це могло стосуватися», – розповів керівник Офісу президента.

У підсумку вирішили створити спеціальну комісію, яка визначатиме кандидатури за певними критеріями. Буданов наголосив, що остаточний склад Пантеону може стати предметом масштабних дискусій.

За його словами, найбільше суперечок стосуватиметься саме постатей ХХ століття. Серед діячів, щодо яких уже виникали дискусії, Буданов назвав Сергія Корольова, Ігоря Сікорського, Михайла Булгакова, Сидора Ковпака та Нестора Махна.

Зокрема, окремо обговорювали кандидатуру Сергія Корольова. Частина учасників дискусії вважає його радянським конструктором, однак, за словами Буданова, більшість схиляється до думки, що Корольов є українським надбанням і його варто вшанувати в Україні. Не виключено, що це може бути зроблено навіть без перенесення його останків.

Суперечки виникали й щодо Ігоря Сікорського. Історики порушували питання про його родину та погляди, зокрема ставлення до українського питання. Щодо Михайла Булгакова Буданов назвав ситуацію окремою та складною. Його кандидатуру також розглядали, однак остаточного рішення щодо доцільності такого вшанування немає.

Проблемною виявилася і кандидатура Сидора Ковпака. Буданов зазначив, що сам порушував питання про його можливе включення до Пантеону, однак отримав заперечення через службу Ковпака в системі НКВС.

Окремо Буданов згадав Нестора Махна. За його словами, питання щодо цієї історичної постаті також залишається складним. Водночас щодо українського льотчика Івана Кожедуба, за словами Буданова, під час обговорень вдалося досягти консенсусу. «У мене така позиція: усіх, хто здобував для України славу і волю, треба забирати до себе», – зазначив Буданов.

Він також наголосив, що остаточне рішення щодо постатей має ухвалювати спеціальна комісія. Сам Український національний пантеон, за словами керівника Офісу президента, планують створити, однак до його будівництва та формування остаточного списку вшанованих осіб ще має пройти певний час.

Український національний пантеон планують створити як місце меморіального вшанування видатних діячів української історії. Там мають увічнювати пам’ять людей, які зробили вагомий внесок у боротьбу за незалежність, розвиток держави, науки, культури та суспільства. Водночас остаточний перелік постатей визначатиме спеціальна комісія за встановленими критеріями.

Варто нагадати, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову про утворення Українського національного пантеону як меморіального комплексу загальнонаціонального значення у складі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».