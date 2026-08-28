Одна з найбільших мереж ввела обмеження на продаж продуктів: перелік товарів

Покупцеві можуть відмовити у спробі придбати товари з обмеженнями, якщо він намагатиметься обійти встановлений ліміт

Нові правила застосовуються не лише під час покупок у фізичних магазинах, а й діють при замовленні товарів онлайн

З 28 серпня в магазинах мережі АТБ діють обмеження на продаж окремих категорій товарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Телеграф».

Співробітник мережі зауважили, що в деяких магазинах мережі вже з'являються відповідні оголошення для покупців.

«Шановні покупці! Повідомляємо вам, що всі позиції групи «Яйця» реалізуються з обмеженнями – не більше 6 кг/шт. в одному чеку», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, обмеження стосуються таких категорій:

консервів із риби та морепродуктів;

м'ясних консервів;

олії та оцту;

продуктів швидкого приготування та харчових концентратів;

крохмалю;

круп;

макаронних виробів;

пластівців;

солі;

соди;

товарів для випікання;

цукру;

курячих яєць.

За інформацією співробітника, нові правила застосовуються не лише під час покупок у фізичних магазинах, а й діють при замовленні товарів через онлайн-сервіси мережі. Покупцеві можуть відмовити у спробі придбати товари з обмеженнями, якщо він намагатиметься обійти встановлений ліміт, оформлюючи кілька чеків поспіль.

Водночас у коментарі «Суспільному» представник мережі повідомив, що в АТБ немає дефіциту товарів. Попри те, що у магазинах вивісили таблички з обмеженням продажу окремих товарів, – ажіотаж створюють продавці, які купують товари великими партіями і перепродають їх.

Нагадаємо, російські атаки суттєво пошкодили складську та виробничу інфраструктуру Fozzy Group, яка об’єднує мережі «Сільпо», «Фора», Thrash! Траш! та Fozzy. Через масштаб втрат компанія вирішила скоротити частину витрат. Вона призупинила найм на відкриті вакансії, скасувала запланований на осінь перегляд зарплат і преміювання за третій та четвертий квартали.

До слова, російські атаки знищили близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі використовували для зберігання та розподілу продуктів харчування. За словами міністра аграрної політики, через руйнування складів і логістичних центрів торговельним мережам доведеться перебудовувати систему постачання.

Раніше експерти попереджали, що через російські удари по складах і логістичних центрах з українських магазинів можуть тимчасово зникати окремі товари. Найбільші ризики стосуються продукції, яка швидко псується або потребує спеціальних умов зберігання: м'яса, риби та морепродуктів, молочної продукції, свіжих овочів і фруктів.