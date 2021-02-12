Китайський Новий рік: коли і як святкувати

У 2021 році Китайський Новий рік відзначатимуть 12 лютого

Зазвичай свято триває близько двох тижнів, тобто цього року гуляння триватимуть з 12 по 27 лютого

Постійної дати початку Китайського Нового року немає, і щоразу він відзначається в різний час – у межах із 21 січня по 21 лютого. Точна дата залежить про другого молодика після дня зимового сонцестояння, яке буває у грудні.

Таким чином, наступний рік за китайським календарем настане 12 лютого. Та й відзначатимуть у цій азіатській країні не 2021-й, а 4719-й рік. Триватиме рік Білого Металевого Бика до 30 січня 2022 року.

Традиції свята

На сході Новий рік одне із найтриваліших свят, відзначають його зазвичай близько двох тижнів, тобто цього року гуляння триватимуть з 12 по 27 лютого. Але офіційно китайці відпочиватимуть лише сім днів – з 12 по 18 лютого.

Новий Рік у Китаї – головне торжество і чудовий привід зібратися всією родиною. Самі китайці називають його Святом Весни, а історія цього свята налічує понад 3000 років.

У китайців є власна легенда, пов'язана із цим святом. Так, за давнім міфом, на початку кожного нового року китайці були змушені ховатися від чудовиська на ім'я Нянь (у перекладі з китайської рік).

Це страшне й ненажерливе чудовисько, яке жило в морській безодні й раз на рік, у переддень свята, виходило на сушу і з’їдало худобу та зібраний урожай, а заодно й мирних людей.

Аби задобрити Няня, люди залишали йому їжу як жертву, а самі ховалися. Однак зрештою люди помітили, що Нянь боїться червоного кольору, вогню та гучних звуків.

Відтоді на Новий рік у Китаї наклеюють червоні парні написи дуйлянь перед входом у будинок, розвішують такого ж кольору ліхтарі й запускають феєрверки.

Напередодні свята кожна родина ретельно прибирає своє житло, таким чином вони очищають своє життя від будь-яких невдач і звільняють місце для щастя.

На Китайський Новий рік прийнято збиратися всією родиною за святковим столом. До того ж вважається, що цього дня за столом присутні духи померлих родичів. На столі обов'язково повинні бути пельмені, страви з рису, курки та бобів.

Традиційно у Новий рік люди дарують один одному мандарини, що символізують багатство. Таким чином вони бажають достатку. Плід мандарина символізує золото, а плоди апельсина – удачу. Також близьким дарують червоні конверти з грошима.

Завершується святкування Китайського Нового року Фестивалем ліхтарів. Яскраву вогняну забаву влаштовують в останній день гулянь, запускаючи в небо сотні палаючих ліхтариків.

Прикмети на Китайський Новий рік

Аби 2021 рік не став найневдалішим, не варто робити таке: