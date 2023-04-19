19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні, 19 квітня, в Україні та світі святкують Міжнародний день секретаря, День проліска, День часнику та День поезії

У цей день не можна ламати гілки яблуні або зрізати це дерево

Сьогодні, 19 квітня, в Україні та світі святкують Міжнародний день секретаря, День проліска, День часнику та День поезії.

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Віряни вшановують пам'ять святого Євтихія.

Міжнародний день секретаря

Це професійне свято, яке щороку припадає на останню середу квітня. Дата неофіційна, але дуже популярна. Цього дня прийнято вітати асистентів керівників, офіс-менеджерів, секретарів-референтів, стенографістів і всіх, кого можна віднести до професії секретаря. Свято виникло не випадково.

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В США в період Другої світової війни різко знизилася народжуванність. Тому післявоєнна епоха потребувала велику кількість офісного персоналу. 1942 року створили Національну асоціацію секретарів, яка мала на меті навчати нових працівників для галузі. Саме засновники асоціації і стали ініціаторами створення окремого свята. Сталося це 1952 року.

День проліска

Проліски – особливо ніжні ранні весняні квіти, які є вісниками тепла і пробудження природи. В Україні перші проліски з'являються в березні, а ось у Великій Британії, яка є країною походження свята, в квітні.

Тому від 1984 року 19 квітня святкують милу подію, яка допомагає підняти настрій. Серед жителів Туманного Альбіону проліски вважаються захисниками від злих духів, тому їх здавна висаджують біля будинків.

День часнику

Святкують це нетипове свято в США. Часник – корисна і незамінна рослина роду цибулевих, яку вирощують всюди. Часник має пікантний смак і різкий аромат.

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Крім використання в кулінарії, він також є незамінним помічником в медицині. Наприклад, вживання часнику допомагає нормалізувати рівень холестерину, допомагає за гіпертонії і коліта.

День поезії і творчого мислення

Люди з творчим мисленням здатні приймати нетипові рішення, вони бачать явища і предмети під зовсім іншим кутом, адже сприймають світ за допомогою своєї уяви.

Без високого інтелекту, власного досвіду та відкритості новим знанням творче мислення практично неможливе.

Яке сьогодні релігійне свято

19 квітня в церковному календарі – день пам’яті святого Євтихія. Він був патріархом Константинопільським. Народився в селищі під назвою Божественне, що в Фригійській області. Його батько був воїном, а мати – дочкою священника. Євтихій отримав початкову освіту і християнське виховання від діда, а потім поїхав до Константинополя, щоб навчатися далі.

В молоді роки Євтихій прийняв чернечий постриг і згодом став архімадритом всіх амасійських монастирів. Під час п'ятого Вселенського собору за часів правління імператора Юстиніана, митрополит Амасійський був сильно хворий, тому замість себе послав Євтихія. Коли його там побачив патріарх Міна, то передбачив юнакові місце патріарха після нього.

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Після смерті Міни з'явився Євтихію апостол Петро уві сні і наказав стати єпископом. На патріарший престол він був зведений 552 року.

Традиції та обряди

19 квітня люди зверталися з молитвами до Євтихія, щоб їхні друзі та родичі були здоровими. Тому що саме цей святий займався зцілюванням людей. З особливою повагою цього дня ставилися до яблунь.

Що не можна робити сьогодні

Не можна ламати гілки яблуні або зрізати це дерево.

Не лайтесь і не лихословте.

Народні прикмети

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці туман – отже до кінця квітня буде суха погода;

вітряний день – до неврожаю;

зоряна ніч і тихий день – до багатого урожаю; Будь ласка, читайте текст після реклами

качки будують свої гнізда в місцях, де багато води – отже влітку буде суха погода.

Іменини

Ярема, Григорій, Мефодій, Павло.