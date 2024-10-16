Міжнародна федерація плавання допустила до змагань рядову російської армії Єгорову

Єгорова з 2019 року є рядовою російської армії

Новий скандал навколо «нейтральних російських» атлетів

World Aquatics (Міжнародна федерація плавання) допустила до змагань росіянку Анну Єгорову, яка є рядовою російської армії. Про це інформує Base of Ukrainian Sports.

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Зазначається, що присягу в армії РФ Єгорова склала ще у 2019 році.

Також вона вподобала допис в Instagram з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт та президент Федерації боротьби Юрій Копитко звернулися до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха та президента United World Wrestling Ненада Лаловича. У листі вони закликають не допускати спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань через підтримку агресії проти України.

Українські посадовці наголосили на неприпустимості участі спортсменів із цих країн у чемпіонаті світу з неолімпійських вагових категорій у Тирані, що відбудеться з 28 по 31 жовтня. Вони зазначили, що кілька «нейтральних» спортсменів, які кваліфікувалися на турнір, раніше брали участь у заходах на підтримку війни або висловлювали свою підтримку російській агресії.

Серед таких спортсменів згадуються Абдулрашид Садулаєв, Завур Угуєв та Ірина Курачкіна, які були помічені на пропагандистських заходах або у соцмережах підтримували війну.

«Представники України закликають Міжнародний олімпійський комітет зберігати солідарність з українським народом та вжити заходів, щоб не допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, поки триває війна. Окремо висловлюємо вдячність за додаткові докази порушення умов нейтральності вказаними спортсменами watchers.media», – зазначають автори звернення.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.