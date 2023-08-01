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Представник Британії в ООН розкрив втрати Росії у війні проти України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Представник Британії в ООН розкрив втрати Росії у війні проти України
В Україні загинули або отримали поранення понад 200 тисяч російських військових
фото з відкритих джерел

Представник Великобританії наголосив, що РФ безупинно атакує цивільну інфраструктуру, житлові будинки, школи та лікарні на території України

Політичний координатор Постійного представництва Великої Британії, Фергус Екерслі, у своєму виступі на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй розголосив про втрати Росії у війні проти України, які складають понад 200 тисяч солдат. Про це повідомляє сайт уряду Великобританії.

Представник Великобританії наголосив, що РФ безупинно атакує цивільну інфраструктуру, житлові будинки, школи та лікарні на території України. Він особливо підкреслив, що саме Росія виступає агресором у цій війні, який посилає на смерть тисячі своїх людей.

«За підрахунками, в Україні загинули або отримали поранення понад 200 тисяч російських військових. Росія тероризує український народ і паралельно завдає страждань власному населенню та мільйонам у всьому світі», - сказав Екерслі.

Він також зазначив, що Україна не мала іншого варіанту, крім як скористатися своїм правом на самозахист, передбаченим Статутом ООН. Виступаючи за національне виживання, Україна відстоює право всіх націй на життя без страху перед агресією.

Раніше повідомлялося, що втрати окупаційної армії на Бахмутському напрямку перевищують кількість загиблих радянських солдатів під час війни в Афганістані. Кремль перекидає туди усі сили, аби втримати свої позиції. 

До слова, за останні дні в Україні могли бути вбиті або зникли безвісти, за різними даними, до 700 чи 800 військових із Чечні. Про це заявили колишній прессекретар чеченського батальйону імені Шейха Мансура, який воює за Україну, Іслам Бєлокієв і опозиційний чеченський телеграм-канал Niyso. Офіційних підтверджень цієї інформації з української сторони немає, у Чечні ці повідомлення заперечують.

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Теги: росія Україна втрати поранення

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