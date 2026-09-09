Ракетоносії та бойова авіація РФ потрапили під удар українських дронів

Сили оборони атакували військові об'єкти одразу в кількох районах Краснодарського краю: серед заявлених втрат РФ – палубний винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 та дві радіолокаційні станції

Сили оборони України в ніч проти 9 вересня завдали комплексного удару по військових об'єктах Росії у Краснодарському краї. Під атакою опинилися військово-морська база, бойова авіація та засоби радіолокації російських військ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді з позивним Мадяр.

Однією з головних цілей стала військово-морська база у Новоросійську. За словами Бровді, внаслідок комплексної атаки за участю Сил безпілотних систем російська сторона втратила низку військових плавзасобів.

«Військово-морська база Новоросійськ вночі проти 9 вересня комплексним ударом СОУ за участі СБС втратила низку військових плавзасобів, в т. ч. ракетоносії», – повідомив Мадяр.

Одночасно українські безпілотники атакували військові цілі поблизу Анапи. Там, за даними командувача СБС, було знищено палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8.

Ще дві цілі було уражено в районі Геленджика. Йдеться про комплекси радіолокаційної розвідки – станцію «Каста 2Е2» та РЛС 92Н6 зі складу російських зенітних ракетних комплексів С-300/С-400.

Таким чином, протягом однієї ночі українські сили атакували одразу кілька типів важливих військових об'єктів РФ – флот, авіацію та радіолокаційні засоби.

Крім того, Бровді повідомив про результати роботи Сил безпілотних систем від початку вересня. За його словами, протягом 1-8 вересня було знищено 3395 російських окупантів та уражено 16 720 ворожих цілей.

Середньодобова кількість знищених російських військових у вересні, за даними командувача СБС, зросла на 16% порівняно із серпнем – із 355 до 411 осіб на добу.

Також у межах операції «МоЛоЧКа» протягом 1-8 вересня було уражено ще 13 одиниць російського тіньового флоту в Чорному морі. Загалом від початку операції 6 липня Сили безпілотних систем уразили 282 плавзасоби.

Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня Новоросійськ Краснодарського краю РФ зазнав масованої атаки безпілотників. Після вибухів масштабна пожежа спалахнула на території мазутного термінала поблизу порту.