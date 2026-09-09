Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ракетоносії та бойова авіація РФ потрапили під удар українських дронів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Ракетоносії та бойова авіація РФ потрапили під удар українських дронів
Наслідки атаки на Новоросійськ
скриншот з відео

Сили оборони атакували військові об'єкти одразу в кількох районах Краснодарського краю: серед заявлених втрат РФ – палубний винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 та дві радіолокаційні станції

Сили оборони України в ніч проти 9 вересня завдали комплексного удару по військових об'єктах Росії у Краснодарському краї. Під атакою опинилися військово-морська база, бойова авіація та засоби радіолокації російських військ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді з позивним Мадяр.

Однією з головних цілей стала військово-морська база у Новоросійську. За словами Бровді, внаслідок комплексної атаки за участю Сил безпілотних систем російська сторона втратила низку військових плавзасобів.

«Військово-морська база Новоросійськ вночі проти 9 вересня комплексним ударом СОУ за участі СБС втратила низку військових плавзасобів, в т. ч. ракетоносії», – повідомив Мадяр.

Одночасно українські безпілотники атакували військові цілі поблизу Анапи. Там, за даними командувача СБС, було знищено палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8.

Ще дві цілі було уражено в районі Геленджика. Йдеться про комплекси радіолокаційної розвідки – станцію «Каста 2Е2» та РЛС 92Н6 зі складу російських зенітних ракетних комплексів С-300/С-400.

Таким чином, протягом однієї ночі українські сили атакували одразу кілька типів важливих військових об'єктів РФ – флот, авіацію та радіолокаційні засоби.

Крім того, Бровді повідомив про результати роботи Сил безпілотних систем від початку вересня. За його словами, протягом 1-8 вересня було знищено 3395 російських окупантів та уражено 16 720 ворожих цілей.

Середньодобова кількість знищених російських військових у вересні, за даними командувача СБС, зросла на 16% порівняно із серпнем – із 355 до 411 осіб на добу.

Також у межах операції «МоЛоЧКа» протягом 1-8 вересня було уражено ще 13 одиниць російського тіньового флоту в Чорному морі. Загалом від початку операції 6 липня Сили безпілотних систем уразили 282 плавзасоби.

Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня Новоросійськ Краснодарського краю РФ зазнав масованої атаки безпілотників. Після вибухів масштабна пожежа спалахнула на території мазутного термінала поблизу порту.

Читайте також:

Теги: нафта росія дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Державні прапори країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви
«Росія може перевірити НАТО вже восени»: Балтія готується до відсічі агресії
31 серпня, 13:15
Наслідки нічної атаки ворога у Запоріжжі
Росія атакувала Київ і Запоріжжя: є руйнування і загиблі
11 серпня, 00:50
Путіну показали, як російські школярі збирають і програмують дрони
Путін перевірив, як російські школярі вчаться збирати дрони
13 серпня, 09:44
Тільки склад «Ранку» у Харкові втратив близько восьми мільйонів книжок
10 млн знищених книжок: українські видавці попросили світ про підтримку
21 серпня, 02:35
Сили оборони знешкодили понад 260 тис. російських дронів
Україна знешкодила понад чверть мільйона російських дронів від початку року
11 серпня, 12:49
25 серпня з неанонсованим візитом директор ЦРУ прибув до Москви
Кремль назвав мету таємничого візиту директора ЦРУ до Москви
26 серпня, 07:48
Склад французької торговельної мережі Auchan постраждав через російську атаку
Удар по Auchan під Києвом: що відомо про наслідки
30 серпня, 18:47
Ворог атакував два райони Київщини: горіли підприємства
Ворог атакував два райони Київщини: горіли підприємства
8 вересня, 00:25
Кожен п'ятий банк РФ опинився у мінусі
Десятки російських банків стали збитковими
8 вересня, 14:30

Соціум

Прокурор, який розслідував «змову» проти Трампа, раптово пішов у відставку
Прокурор, який розслідував «змову» проти Трампа, раптово пішов у відставку
Дрони атакували один із найбільших хімзаводів Росії «Азот»
Дрони атакували один із найбільших хімзаводів Росії «Азот»
Війна проти України стала одним із головних викликів для саміту БРІКС – АР
Війна проти України стала одним із головних викликів для саміту БРІКС – АР
Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка
Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка
Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина
Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина
ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України
ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua