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Малюнок азовця Святослава Паламаря Калини продали на аукціоні за 500 тис. грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Малюнок азовця Святослава Паламаря Калини продали на аукціоні за 500 тис. грн
Святослав Паламар під час презентації картини на аукціоні
фото: Святослав Паламар, Facebook

Паламар намалював малюнок, бувши інтернованим у Туреччину

На благодійному аукціоні малюнок військового Святослава Паламаря, який він намалював у Туреччині після виходу з російського полону, продали за півмільйона грн. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook .

«На благодійному аукціоні, мій малюнок, який я намалював бувши інтернованим у Туреччину, придбали за 500 тисяч гривень. Тепер ці кошти будуть витрачені на потреби нашої бригади. Слава Україні», – написав Калина.

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Кошти, виручені за картину, будуть витрачені на потреби бригади «Азов»
фото: Святослав Паламар, Facebook

Українська актриса Тетяна Песик, яка була ведучою вечора, повідомила в Instagram Stories, що на заході вдалося зібрати $126 тис. (приблизно 5 млн грн).

Що відомо про Святослава Паламаря

Святослав Паламар закінчив Львівський торговельно-економічний університет. Після строкової служби в армії проходив підготовку в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки як контрактник 80-ї аеромобільної бригади, брав участь у Помаранчевій революції та Революції гідності.

З 2014 року у складі полку «Азов» Паламар захищав Україну від російських окупантів. Брав участь у боях за Широкине, Світлодарськ.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Паламар захищав Маріуполь. У травні він потрапив у полон з іншими захисниками «Азовсталі».

Частину захисників, які потрапили в полон, уже повернули під час низки обмінів полоненими. Зокрема, 21 вересня Україна та Росія провели наймасштабніший на той момент обмін полоненими. З полону звільнили 215 військовослужбовців, які захищали Україну. Росії передали 55 російських військових і підозрюваного в держзраді вже колишнього нардепа Віктора Медведчука.

Командирів маріупольського гарнізону обміняли в Анкарі. Згідно з домовленостями, вони мали залишатися в Туреччині до кінця війни й перебувати там під протекторатом президента країни Реджепа Ердогана.  

Нагадаємо, бійці 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України в день другої річниці теракту в Оленівці закликали розповісти світу про цю трагедію. В «Азові» нагадали, що в ніч з 28 на 29 липня два роки тому окупанти підірвали барак в колонії Оленівки під Донецьком з полоненими азовцями. Внаслідок вибуху загинули 54 захисники Маріуполя, ще 130 – зазнали поранень.

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Теги: Facebook соцмережі Азов аукціон

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