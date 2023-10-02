Мама загиблого воїна заасфальтувала вулицю за державні виплати (відео)

На честь військового у його рідному селі назвали одну з вулиць

Владислав Грищенко поліг за Батьківщину на фронті минулого року

У селі Сосниця Чернігівської області мати полеглого торік на війні Героя за власні гроші заасфальтувала вулицю, яку назвали на честь її сина. Про це повідомили у Сосницькій громаді.

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14 липня 2022 року Владислав Грищенко з Чернігівщини отримав поранення несумісні з життям, захищаючи Україну.

Валентина бачила сина останній раз влітку минулого року. Приїздив у відпустку, поїхав і через кілька днів загинув. Був єдиною дитиною. Назавжди йому так і залишиться 25 років.

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На честь військового у його рідному селі назвали одну з вулиць. У цьому році мати бійця Валентина Грищенко за власний кошт заасфальтувала дорогу. До цього там була ґрунтова дорога. Навесні й восени жителі вулиці до домівок пробирались багнюкою та калюжами.

На зборах мешканців вулиці місцеві подякували жінці та висловили співчуття.

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Відомо, що на асфальтування Валентина виділила гроші, які їй виплатила держава після втрати сина на війні. Загалом на ремонт дороги витратили 3,5 млн грн.

«Вистачить мені, аби я була. Вистачить. Не гроші у житті головне. Просто люди цього не хочуть розуміти. Не гроші… Хай би їх не було, аби дитина була…» – зауважила мати загиблого бійця.

«Шановна пані Валентино, ми вдячні Вам за Вашого сина і за Ваш вчинок. Жителі вулиці і вся громада ніколи не забудуть Владислава Грищенка – справжнього Героя», – зазначили у громаді.

Нагадаємо, сім’я кожного військового, який загинув, захищаючи Батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію – одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн.

Відповідно до чинного законодавства, гроші розподіляються рівними частками на: батьків; одного з подружжя (якщо не одружився повторно); неповнолітніх дітей; повнолітніх дітей, якщо вони навчаються на денній формі навчання; утриманців загиблого, якими вважаються члени сім'ї, які мають право на пенсію при втраті годувальника.

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Одразу виплачується п'ята частина від загальної суми, а залишок розбивається на наступні 40 місяців рівними частками.