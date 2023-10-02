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Мама загиблого воїна заасфальтувала вулицю за державні виплати (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мама загиблого воїна заасфальтувала вулицю за державні виплати (відео)
На честь військового у його рідному селі назвали одну з вулиць
фото: Суспільне

Владислав Грищенко поліг за Батьківщину на фронті минулого року

У селі Сосниця Чернігівської області мати полеглого торік на війні Героя за власні гроші заасфальтувала вулицю, яку назвали на честь її сина. Про це повідомили у Сосницькій громаді.

14 липня 2022 року Владислав Грищенко з Чернігівщини отримав поранення несумісні з життям, захищаючи Україну.

Валентина бачила сина останній раз влітку минулого року. Приїздив у відпустку, поїхав і через кілька днів загинув. Був єдиною дитиною. Назавжди йому так і залишиться 25 років.

На честь військового у його рідному селі назвали одну з вулиць. У цьому році мати бійця Валентина Грищенко за власний кошт заасфальтувала дорогу. До цього там була ґрунтова дорога. Навесні й восени жителі вулиці до домівок пробирались багнюкою та калюжами.

На зборах мешканців вулиці місцеві подякували жінці та висловили співчуття.

Відомо, що на асфальтування Валентина виділила гроші, які їй виплатила держава після втрати сина на війні. Загалом на ремонт дороги витратили 3,5 млн грн.

«Вистачить мені, аби я була. Вистачить. Не гроші у житті головне. Просто люди цього не хочуть розуміти. Не гроші… Хай би їх не було, аби дитина була…» – зауважила мати загиблого бійця.

«Шановна пані Валентино, ми вдячні Вам за Вашого сина і за Ваш вчинок. Жителі вулиці і вся громада ніколи не забудуть Владислава Грищенка – справжнього Героя», – зазначили у громаді.

Нагадаємо, сім’я кожного військового, який загинув, захищаючи Батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію – одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн.

Відповідно до чинного законодавства, гроші розподіляються рівними частками на: батьків; одного з подружжя (якщо не одружився повторно); неповнолітніх дітей; повнолітніх дітей, якщо вони навчаються на денній формі навчання; утриманців загиблого, якими вважаються члени сім'ї, які мають право на пенсію при втраті годувальника.

Одразу виплачується п'ята частина від загальної суми, а залишок розбивається на наступні 40 місяців рівними частками.

Теги: дороги Чернігівщина смерть військові

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