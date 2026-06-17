Заступник міністра оборони Банік підписав контракт (відео)

Банік: Щиро вірю в те, що ми робимо з командою Михайла Федорова в Міністерстві оборони України

Заступник міністра оборони України Мстислав Банік заявив, що підписав новий контракт на 24 місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Як і планував, підписав новий контракт – базовий, на 24 місяці. Щиро вірю в те, що ми робимо з командою Михайла Федорова в Міністерстві оборони України. І, нагадаю, це тільки перший етап трансформації Сил оборони», – йдеться у дописі.

Що відомо про Баніка?

Мстислав Банік став заступником міністра оборони України Михайла Федорова 25 березня 2026 року. До цього обіймав посаду керівника цифрових продуктів у Міністерстві оборони.

Народився 1990 року в місті Ужгород. У 2011 році закінчив Кіровоградський інститут комерції (наразі Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті) за спеціальністю «Фінанси». Протягом 2011-2012 рр. здобув ступінь спеціаліста за спеціальністю «Маркетинг/Менеджмент маркетингу». У 2024 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

До 2019 року працював у приватному секторі як підприємець, де займався маркетингом, онлайн комунікаціями та цифровими продуктами для бізнесу. У 2019 році приєднався до державної служби – у Мінцифрі відповідав за запуск і розвиток «Дії».

У 2024 році добровільно долучився до війська в складі підрозділу CODE 9.2: пройшов шлях від солдата до офіцера, створював підрозділ FPV-дронів, працював на рівні штабу. Брав участь у Курській операції в складі підрозділу CODE 9.2.

У 2025 році перейшов на посаду керівника цифрових продуктів у Міністерстві оборони, де очолив розвиток «Армія+» та «Резерв+», сформував продуктове бачення й перевів команди на product-driven модель.

Нагадаємо, Кабмін опублікував постанову про запровадження контрактів із чіткими термінами служби. Це означає, що від 15 червня 2026 року можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у ЗСУ та інших складових Сил оборони.

Для всіх військовослужбовців надається можливість укладати контракти на строки від шести до 24 місяців. На бойових посадах: для діючих військовослужбовців – 10 місяців; для громадян із запасу – 14 місяців; для громадян із запасу з бойовим досвідом – від шести місяців. На решті посад – 24 місяці.

Як повідомлялося, 12 червня Україна оголосила про старт масштабної трансформації системи військової служби. Відповідний пакет рішень презентували прем'єрка Юлія Свириденко, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Михайло Федоров.

До слова, міністр оборони Михайло Федоров розповів, за яких умов та на який термін українські військові зможуть отримати відстрочку від служби після закінчення контракту.