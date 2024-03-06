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Матеріальна допомога мобілізованим: які суми пропонують у різних містах

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Матеріальна допомога мобілізованим: які суми пропонують у різних містах
У столиці ухвалили рішення виплачувати по 30 тис. грн громадянам, мобілізованим після 1 грудня 2023 року
фото з відкритих джерел

Найбільше військовим виплачують у Львові та Івано-Франківську – по 50 тис. грн

У багатьох містах місцева влада виплачує матеріальну допомогу мобілізованим та контрактникам від 10 до 50 тис. грн. Де мобілізовані отримують фінансову підтримку з місцевих бюджетів і яка сума найбільша йдеться на інфографіці видання «Слово і діло». 

Матеріальна допомога мобілізованим: які суми пропонують у різних містах фото 1

Київ

У столиці ухвалили рішення виплачувати по 30 тис. грн громадянам, мобілізованим після 1 грудня 2023 року. Одноразова матеріальна допомога нараховується у безготівковій формі на зарплатний рахунок автоматично – без участі мобілізованого. Таку допомогу отримають і контрактники.

Луцьк

Місцева влада виплачує одноразову матеріальну допомогу військовослужбовцям у 15 тис. грн, які уклали контракт про проходження військової служби у 2024 році (контрактникам).

Івано-Франківськ

Мобілізованим та контрактникам з січня 2024 року виплачують із місцевого бюджету допомогу на спорядження. По 50 тис. грн отримують ті, хто воює на передовій, по 20 тис. грн виплачують бійцям, які трохи далі від лінії фронту.

Львів

Місцева влада надає одноразову допомогу у розмірі 50 тис. грн для військових, які підписали контракти з військовими частинами Десантно-штурмових військ та Військово-морських сил. Виплату можуть отримати і ті військові, які підпишуть повторний контракт на три роки.

Одеса

Мобілізовані та контрактники можуть отримати матеріальну допомогу з міського бюджету у розмірі 20 тис. грн. Гроші виплачують тим, кого з 1 січня 2024 року призвали на військову службу під час мобілізації або вперше взяли на службу за контрактом та зареєстрували на території Одеси.

Полтава

Усі мобілізовані до лав ЗСУ отримують по 10 тис. грн.

Тернопіль

Мобілізовані та контрактники можуть отримати одноразову виплату у 10 тис. грн на спорядження та технічні засоби (якщо вони беруть безпосередню участь у бойових діях).

Чернігів

Одноразову допомогу у розмірі 20 тис. грн із міської скарбниці можуть отримати мобілізовані з 1 січня 2024 року, які зареєстровані у Чернігові. Також гроші можуть отримати військовозобов'язані з-поміж ВПО (за умови, що вони вже щонайменше рік перебували в межах Чернігова).

Вінниця

Наразі у Вінниці допомогу не виплачують, але громадські діячі запропонували впровадити одноразові виплати у 50 тис. грн тим, хто добровільно підписує контракт із ЗСУ та 30 тис. грн мобілізованим мешканцям Вінниці. Таку електронну петицію вже направили до міськради. Якщо її підтримають щонайменше 350 осіб, то мерія її розгляне та дасть відповідь.

Рівне

У Рівному місцеві жителі також направили до мерії петицію з пропозицією виплачувати мобілізованим допомогу у розмірі 30 тис. грн. Влада відповіла, що це питання вимагає «уточнення даних щодо кількості отримувачів виплат та визначення подальшого алгоритму дій».

Чернівці

Депутати у серпні минулого року так і не змогли затвердити програму, якою пропонувалося виплачувати по 20 тис. грн військовим, що беруть участь у бойових діях.

Нагадаємо, Зеленський хоче підвищити зарплату військовим. Бойові виплати зростуть зі 100 до 200 тис. грн захисникам, які перебувають на передовій вже два роки.

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Теги: військові гроші

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