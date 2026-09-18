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Затримано водія, який їздив пішохідним мостом у Києві: як він пояснив свої дії поліції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Затримано водія, який їздив пішохідним мостом у Києві: як він пояснив свої дії поліції
Патрульні оперативно встановили дані про транспортний засіб, який порушив ПДР
скриншот відео

Патрульні виявили пошкоджений Volkswagen, який наїхав на бетонний блок, а перед цим врізався в металеві ворота та припаркований причіп

У Києві патрульні розшукали та притягнули до відповідальності водія автомобіля Volkswagen, який у нетверезому стані їздив Парковим пішохідним мостом, наражав на небезпеку пішоходів та вчинив кілька ДТП. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

Напередодні в мережі поширювалося відео, де автівка пересувається пішохідною зоною мосту. Патрульні оперативно встановили дані про транспортний засіб та розпочали його пошуки.

Обстеживши прилеглу територію, інспектори виявили пошкоджений Volkswagen, який наїхав на бетонний блок. Як з'ясували правоохоронці, перед цим керманич також врізався в металеві ворота та припаркований причіп. Унаслідок серії ДТП ніхто з людей не постраждав.

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Невдовзі патрульні розшукали й самого керманича. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння та зізнався, що напередодні випивав на робочому корпоративі – за його словами, вжив близько 200–300 мл міцного алкоголю. Огляд за допомогою приладу Драгер показав 0,89 проміле, що в понад чотири рази перевищує допустиму норму.

На порушника склали відповідні адміністративні матеріали. Остаточне рішення у справі ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва патрульні поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з чоловіком інспектори виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотесту Drager, який показав результат 2,15 проміле. Це більш ніж в 10 разів перевищує допустиму норму.

Теги: Київ алкоголь водій автомобіль поліція міст

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