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Стефанчук нагородив Кучму відзнакою Верховної Ради та спровокував хвилю обурення у соцмережах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Стефанчук нагородив Кучму відзнакою Верховної Ради та спровокував хвилю обурення у соцмережах
Стефанчук вручив Кучмі нагрудний знак «За розбудову парламентаризму» імені В’ячеслава Чорновола
фото: скріншот із відео

Кучма отримав нагороду імені свого опонента В’ячеслава Чорновола

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив другому президенту Леоніду Кучмі нагрудний знак «За розбудову парламентаризму» імені В’ячеслава Чорновола. Як інформує «Главком», це сталося під час урочистого засідання парламенту з нагоди 30-річчя Конституції України.

Почесну відзнаку Верховної Ради запровадили у серпні 2025 року. Нею нагороджують за видатні заслуги у становленні та розвитку українського парламентаризму, зміцненні демократичних інститутів та внесок у міжпарламентську співпрацю.

Почесна відзнака має форму медалі з рельєфним погруддям В’ячеслава Чорновола, що відтворює пам’ятник, встановлений у Львові – із характерним жестом з трьох пальців правої руки у вигляді «тризуба».

Леонід Кучма був співголовою Конституційної комісії, яка працювала над підготовкою Основного Закону. Конституцію Верховна Рада ухвалила 28 червня 1996 року, під час його першої президентської каденції.

Голова Народного руху України В'ячеслав Чорновол був співавтором Конституції. Він загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі під Борисполем.

Тим часом, нагородження спровокувало хвилю обурення в соцмержах. Українці пишуть, що видатний дисидент та лідер Народного Руху В’ячеслав Чорновіл за життя був одним із найбезкомпромісніших критиків кучмівського режиму.

Стефанчук нагородив Кучму відзнакою Верховної Ради та спровокував хвилю обурення у соцмережах фото 1

Люди відверто не стримують емоцій, називаючи таке рішення абсурдним та зневажливим до пам’яті видатного українського патріота.

Стефанчук нагородив Кучму відзнакою Верховної Ради та спровокував хвилю обурення у соцмережах фото 2

До слова, Зеленський звернувся до народу в День Конституції України.

Крім того, з нагоди Дня Конституції України президент відзначив державними нагородами митців, освітян, спортсменів, політиків та інших діячів із різних сфер. 

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Теги: Верховна Рада Леонід Кучма українці президент Руслан Стефанчук медалі

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