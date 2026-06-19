Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Нацкомісія з цінних паперів оновила критерії відбору підприємств для бронювання

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Нацкомісія з цінних паперів оновила критерії відбору підприємств для бронювання
До чинних правил, які діють ще з минулого року, додали чотири головні зміни
фото з відкритих джерел

Комісія оновлює критерії важливості підприємств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нові критерії для визначення підприємств, які є критично важливими для української економіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національної комісії з цінних паперів

Головна мета оновлення – створення прозорих і чесних умов для бізнесу під час бронювання співробітників від мобілізації. Наразі компанії мають відповідати загальним вимогам урядової постанови №76 (відсутність боргів за податками чи ЄСВ, належний рівень зарплат), після чого галузевий регулятор оцінює їх за власними критеріями. Для фінансових ринків та капіталу такі правила формує саме Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

До чинних правил, які працюють з минулого року, Комісія внесла чотири принципові зміни.

  • Блокування «зони ризику» та санкцій. Раніше у бронюванні відмовляли лише фірмам із власниками з РФ та Білорусі. Тепер статус критичного не зможе отримати компанія, якщо у структурі її власності є резиденти будь-яких країн, які підтримують агресію проти України, або особи під санкціями.
  • Захист системних гравців. Нові правила захищають ключових учасників ринку – «системно важливих професійних учасників». Це найбільші компанії, від стабільності яких безпосередньо залежить стійкість усього фінансового сектору.
  • Пріоритет критичній інфраструктурі. Якщо підприємство офіційно включене до списку об’єктів критичної інфраструктури, Комісія автоматично отримує безумовну підставу віднести його до важливих для економіки. 
  • Закриття лазівок між відомствами. Нові правила Комісії більше взагалі не поширюються на банки та фінустанови, якими опікується Національний банк України.  

Найближчим часом проєкт нових правил буде оприлюднений для громадського обговорення. Учасники ринку та профільні експерти матимуть можливість надати свої зауваження та пропозиції.

Після фінального опрацювання та затвердження текст документа відправлять на офіційну реєстрацію до Міністерства юстиції України, після чого він набере чинності.

«Главком» писав, що уряд ухвалив постанову, яка запускає тотальний аудит та посилення критеріїв бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації. Нововведення зачеплять як органи державної влади, які формують галузеві списки, так і технічну складову – цифрові бази даних Мінцифри, Міноборони та Пенсійного фонду зазнають суттєвої модернізації для автоматичного обміну інформацією. 

Читайте також:

Теги: війна українці бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія поступово втрачає свою ключову перевагу
СБУ позбавляє Росію звання країни-бензоколонки
16 червня, 15:47
Кримський міст знову стає головною ціллю для ЗСУ?
Перед Україною знову постає питання: чому Кримський міст ще стоїть?
1 червня, 12:12
Нетаньяху скептично ставиться до того, що переговори США та Ірану призведуть до угоди
Трамп та Нетаньягу розійшлися в думках щодо майбутнього війни з Іраном
21 травня, 23:44
Президент зробив заяву про фронтову активність
Зеленський заявив про зміни на фронті на користь України
19 травня, 19:04
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 954 танки
Втрати ворога станом на 26 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
26 травня, 08:20
В Україні триває 1562-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2026 року
4 червня, 08:25
Унаслідок ворожого прильоту ушкоджено дахові перекриття, куполи, стіни та скління собору
СБУ показала уламки російського дрона, який поцілив у Києво-Печерську лавру (відео, фото)
15 червня, 13:40
Після того як син загинув на війні, Мирослав Штибер продовжив волонтерську діяльність
Батько польського добровольця, який загинув за Україну, передав українським військовим авто сина
16 червня, 10:09
Ракета атакувала завод у Чебоксарах
Історичні кадри. Flamingo в небі Чувашії (відео)
10 червня, 07:32

Суспільство

Нацкомісія з цінних паперів оновила критерії відбору підприємств для бронювання
Нацкомісія з цінних паперів оновила критерії відбору підприємств для бронювання
Поїзд Київ-Кишинів стане щоденним: коли почне курсувати
Поїзд Київ-Кишинів стане щоденним: коли почне курсувати
Військові медики звернулися до Сирського: яку проблему вимагають вирішити в найкоротші терміни (фото)
Військові медики звернулися до Сирського: яку проблему вимагають вирішити в найкоротші терміни (фото)
«Дія» тестує послугу онлайн-розлучення
«Дія» тестує послугу онлайн-розлучення
Тримав оборону Харківської та Донецької областей. Згадаймо Володимира Тиндика
Тримав оборону Харківської та Донецької областей. Згадаймо Володимира Тиндика
Після атаки на Москву Кремль заговорив про нові удари: що відомо
Після атаки на Москву Кремль заговорив про нові удари: що відомо

Новини

«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Сьогодні, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Сьогодні, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Сьогодні, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Сьогодні, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua