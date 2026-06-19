Нацкомісія з цінних паперів оновила критерії відбору підприємств для бронювання

До чинних правил, які діють ще з минулого року, додали чотири головні зміни

Комісія оновлює критерії важливості підприємств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нові критерії для визначення підприємств, які є критично важливими для української економіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національної комісії з цінних паперів

Головна мета оновлення – створення прозорих і чесних умов для бізнесу під час бронювання співробітників від мобілізації. Наразі компанії мають відповідати загальним вимогам урядової постанови №76 (відсутність боргів за податками чи ЄСВ, належний рівень зарплат), після чого галузевий регулятор оцінює їх за власними критеріями. Для фінансових ринків та капіталу такі правила формує саме Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

До чинних правил, які працюють з минулого року, Комісія внесла чотири принципові зміни.

Блокування «зони ризику» та санкцій. Раніше у бронюванні відмовляли лише фірмам із власниками з РФ та Білорусі. Тепер статус критичного не зможе отримати компанія, якщо у структурі її власності є резиденти будь-яких країн, які підтримують агресію проти України, або особи під санкціями.

Раніше у бронюванні відмовляли лише фірмам із власниками з РФ та Білорусі. Тепер статус критичного не зможе отримати компанія, якщо у структурі її власності є резиденти будь-яких країн, які підтримують агресію проти України, або особи під санкціями. Захист системних гравців. Нові правила захищають ключових учасників ринку – «системно важливих професійних учасників». Це найбільші компанії, від стабільності яких безпосередньо залежить стійкість усього фінансового сектору.

Нові правила захищають ключових учасників ринку – «системно важливих професійних учасників». Це найбільші компанії, від стабільності яких безпосередньо залежить стійкість усього фінансового сектору. Пріоритет критичній інфраструктурі. Якщо підприємство офіційно включене до списку об’єктів критичної інфраструктури, Комісія автоматично отримує безумовну підставу віднести його до важливих для економіки.

Якщо підприємство офіційно включене до списку об’єктів критичної інфраструктури, Комісія автоматично отримує безумовну підставу віднести його до важливих для економіки. Закриття лазівок між відомствами. Нові правила Комісії більше взагалі не поширюються на банки та фінустанови, якими опікується Національний банк України.

Найближчим часом проєкт нових правил буде оприлюднений для громадського обговорення. Учасники ринку та профільні експерти матимуть можливість надати свої зауваження та пропозиції.

Після фінального опрацювання та затвердження текст документа відправлять на офіційну реєстрацію до Міністерства юстиції України, після чого він набере чинності.

«Главком» писав, що уряд ухвалив постанову, яка запускає тотальний аудит та посилення критеріїв бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації. Нововведення зачеплять як органи державної влади, які формують галузеві списки, так і технічну складову – цифрові бази даних Мінцифри, Міноборони та Пенсійного фонду зазнають суттєвої модернізації для автоматичного обміну інформацією.