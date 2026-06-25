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«Нагадав щуреня». Відома київська рестораторка розказала, як годувала Путіна

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Маргарита Січкар поділиласся враженнями від зустрічі з Путіним
фото: скриншот В гостях у Гордона/YouTube

Маргарита Січкар зізналася, чому не отруїла Путіна на початку 2000-х

Українська рестораторка, письменниця та громадська діячка Маргарита Січкар поділилася історією своєї зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Вона розповіла деталі курйозної вечері у розмові з Дмитром Гордоном, пише «Главком».

У 1998 році Маргариті Січкар доручили зустріти Володимира Путіна, який на той час обіймав посаду прем'єр-міністра РФ. Вечеря відбулася у ресторані Січкар «Гетьман», який був розташований на одній із відомих вулиць Москви – Арбаті.

До ресторану українки Путін приїхав із Валерієм Пустовойтенком, який на той час був прем'єр-міністром України. «Мені телефонують із посольства: «У вас у ресторані будуть Путін і Пустовойтенко! Підготуйте візит!» Я готую, всіх шикую, ресторан на Арбаті закривається, ФСБшники ходять. До мене приїжджає одна бригада, беруть проби їжі, набирають у колбочки, друга – наші українці приїхали», – розповіла Січкар.

За словами рестораторки, коли вона вперше побачила Путіна, не очікувала того, що він дуже низького зросту. Тож він нагадав Маргариті Січкар дитину.

«Відчиняються двері, і він пробігає. Маленький Путін, так, він маленький. Я навіть не очікувала. Говорили, що він невисокого зросту, але щоб настільки маленький, я не очікувала. Ну, як дитина. За ним охорона біжить, заходить наша українська делегація. Мені кажуть: «Іди зустрічай Путіна». І я, звісно, сходами біжу, обганяю їх усіх з іншого боку і кажу: «Добрий вечір», – розповіла власниця закладу.

«Нагадав щуреня». Відома київська рестораторка розказала, як годувала Путіна фото 1
фото: скриншот В гостях у Гордона/YouTube

Під час розмови, Дмитро Гордон запитав Маргариту Січкар, чому вона за нагоди не отруїла Путіна. «Якби я знала… Не маю екстрасенсорних здібностей бачити майбутнє», – відповіла жінка.

Врешті Маргариту Січкар посадили за один стіл із Путіним. Пустовойтенко запропонував їй сісти біля нього. Вечеря тривала близько півтори години. Рестораторка також зізналася, що Путін нагадав їй щура, розповідаючи, як він поводився під час вечері.

«Він мені нагадав якесь щуреня. От сидів, очі бігають, увесь час так дивився, головою крутив. І більше мовчав, ніж говорив, майже нічого не казав. Сидів, крутив головою, йому щось говорили. Він мене питав: «А що це за страва?» Я йому розповідала», – пригадала Січкар.

Також Січкар зізналася, що Путін ніколи не сподобався б їй, адже, на її думку, він не має чоловічої харизми. «Я вважаю, що він взагалі не має здатності залицятися до жінки. За нього це роблять інші. Він просто каже: «Хочу цю, скільки коштує». Привели. Я не думаю, що Кабаєва в нього прям закохалася дуже. Їй просто лестило. Мені лестить, що до мене залицяється президент», – сказала вона.

Маргарита Січкар – це відома українська рестораторка, письменниця, видавчиня, бізнес-тренерка та громадська діячка та колишня дружина екскапітана київського «Динамо» та збірної України з футболу Владислава Ващука.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пригадав, якою була зустріч з Путіним віч-на-віч у Парижі у 2019 році (в межах Нормандської четвірки). 

Теги: путін українці ресторан гумор Москва

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