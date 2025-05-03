У Полтаві демонтовано пам’ятник на місці відпочинку Петра І (фото)
До роботи залучили архітекторів, реставраторів, істориків, краєзнавців та музейників
У Полтаві проведено демонтаж пам’ятника, встановленого на місці відпочинку російського імператора Петра I ще в 1849 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
Як повідомили в Полтавській міській раді, демонтаж пам'ятника здійснюється поетапно. Спершу всі елементи монумента пройшли технічне обстеження та фахову оцінку.
До роботи залучено спеціалістів у галузях архітектури, реставрації, історії, краєзнавства та музейної справи. Окремі елементи, що мають художню чи історичну цінність, маркуються, належним чином пакуються та передаються на відповідальне зберігання до музейної установи.
«Пам’ятник був одним із маркерів російської імперської пропаганди, що формував спотворене уявлення про місцеву історію. Надалі на цьому місці – в історичному центрі Полтави, на перехресті вулиць Спаської та Пилипа Орлика – планується встановлення нового об’єкта, який репрезентуватиме українські національні цінності, гідність та правдиве історичне бачення», – йдеться у повідомленні.
До слова, у Києві комунальники демонтували на Берестейському проспекті пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну.
Також ми писали, що Комунальне підприємство «Київський метрополітен» досі продовжує виконувати роботи з демонтажу комуністичної та радянської символіки на станціях метро.
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