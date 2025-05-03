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У Полтаві демонтовано пам’ятник на місці відпочинку Петра І (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Полтаві демонтовано пам’ятник на місці відпочинку Петра І (фото)
Комунальні служби провели демонтаж пам'ятника
фото: Мінкультури

До роботи залучили архітекторів, реставраторів, істориків, краєзнавців та музейників

У Полтаві проведено демонтаж пам’ятника, встановленого на місці відпочинку російського імператора Петра I ще в 1849 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Як повідомили в Полтавській міській раді, демонтаж пам'ятника здійснюється поетапно. Спершу всі елементи монумента пройшли технічне обстеження та фахову оцінку.

До роботи залучено спеціалістів у галузях архітектури, реставрації, історії, краєзнавства та музейної справи. Окремі елементи, що мають художню чи історичну цінність, маркуються, належним чином пакуються та передаються на відповідальне зберігання до музейної установи.

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«Пам’ятник був одним із маркерів російської імперської пропаганди, що формував спотворене уявлення про місцеву історію. Надалі на цьому місці – в історичному центрі Полтави, на перехресті вулиць Спаської та Пилипа Орлика – планується встановлення нового об’єкта, який репрезентуватиме українські національні цінності, гідність та правдиве історичне бачення», – йдеться у повідомленні.

До слова, у Києві комунальники демонтували на Берестейському проспекті пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну.

Також ми писали, що Комунальне підприємство «Київський метрополітен» досі продовжує виконувати роботи з демонтажу комуністичної та радянської символіки на станціях метро.

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Теги: Полтава памятник демонтували Міністерство культури

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